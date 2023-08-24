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蘇拉詭異「U形迴轉」恐變強颱　鄉民笑：練功打中央山脈

▲▼中央氣象局蘇拉最新預測。（圖／中央氣象局提供）

▲中央氣象局對蘇拉的最新預測。（圖／中央氣象局提供）

記者楊庭蒝／綜合報導

第九號颱風「蘇拉」正式生成，未來幾天將先在原地打轉，下周才會往北前進，有機會達到中颱上限甚至是強颱等級。由於蘇拉的預測路徑對比過往的颱風比較少見，也引起網友關心並歪樓說道「在練功準備打中央山脈副本」。

臉書粉專「觀氣象看天氣」指出，蘇拉在未來五天會在溫暖的海域繞圈，強度上看中颱上限，甚至可能達到強颱等級，最新歐美模式預測，繞圈圈後的路徑將朝巴士海峽到台灣東南方海面接近，至於是否會靠近台灣，目前變數仍較大。

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▲日本氣象廳蘇拉最新預測。（圖／翻攝自日本氣象廳）

▲日本氣象廳對蘇拉最新預測。（圖／翻攝自日本氣象廳）

根據中央氣象局與日本氣象廳的最新預測，蘇拉將會已類似「U形迴轉」的方式移動，於29日左右回到原點，此路徑將有利於增加強度，若是襲台恐怕造成可觀的影響。有網友在PTT以「新颱風蘇拉這路徑是殺x？」為題發文表示，「蘇拉颱風今天生成，路徑從24-29日剛好繞一個橢圓型回原點附近，怎麼今年颱風路徑都這麼奇怪」。

對此，鄉民紛紛回應，「蓄力阿，假日來一發大的」、「愛的魔力轉圈圈」、「集氣等六日再來台灣吧」、「我就笑你俗辣啦，絕對不敢來台灣 」、「在圈怪練功準備打中央山脈副本」、「這種的會很猛~水吸很飽~拜託不要來」、「颱風也懂假動作」、「這種在練功的，別小看他」。

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