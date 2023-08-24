準颱風「蘇拉」侵台機率35％　3可能路徑曝！轉圈圈5天後撲台

記者李宜秦／台北報導

中央氣象局表示，位於台灣東南方的熱帶低壓TD10可能於明日清晨到上午增強為第九號颱風「蘇拉」，由於太平洋高壓勢力瓦解，該熱帶系統未來五天將呈現「轉圈圈」的滯留情形，預計下周二才會開始「動起來」，以目前預報來看，熱帶低壓或颱風有35％的機率會侵襲台灣或從台灣沿岸通過。

▲熱帶低壓或颱風有三種可能路徑。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

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臉書粉專台灣颱風論壇｜天氣特急表示，熱帶低壓TD10即將成為颱風「蘇拉」，未來五天因為太平洋高壓勢力暫時瓦解，導致熱帶低壓或颱風失去導引氣流，將會先在呂宋島東方轉一個大圈圈，等到下周二高壓再度增強，它才會再度動起來。

至於熱帶低壓或颱風的後續走向，關鍵是高壓增強的速度，目前模式對於後期路徑看法嚴重分歧，可能會有三種走法，其中侵襲台灣或從台灣沿岸通過的機率大約35％左右，但仍須等到熱帶低壓或颱風「轉圈轉到一半過後」才會漸漸明朗，若下周二後有安排室外活動要多加留意。

▲未來降雨趨勢、熱帶低壓路徑趨勢。（圖／氣象局）

氣象局預報員廖經翔表示，TD10未來成颱後，七級暴風圈半徑較小，約80-100公里，未來24小時內將往北移，接著周五到周末會往南掉，並在菲律賓東方海面打轉，且有機會增強成中度颱風，若以此路徑發展，明日成颱後還不會發布警報。

廖經翔解釋，熱帶低壓或颱風在下周一有機會被太平洋高壓帶往西或西北邊移動，並慢慢靠近台灣，至於確切移動角度，則要看高壓強度與位置而定。周二、三開始受到熱帶系統影響，東半部及恆春半島雨勢增加，若熱帶系統更近一點，連西半部都會有雨。