怪颱「蘇拉」2012年曾二度登陸！北上期間突「西折撲台」釀7死

▲2012年的蘇拉颱風二度登陸。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

今年第九號颱風「蘇拉」正式生成，未來路徑不確定性非常高。其實2012年侵台的颱風「蘇拉」路線也非常少見，當年的蘇拉颱風在7/28生成、8/2凌晨登陸花蓮縣秀林鄉，之後呈打轉現象，暴風中心又於同日下午登陸東北角，接著進入北部海面並遠離台灣，當時造成7死、農損逾12億元。

「蘇拉」颱風今日下午生成，氣象局預報員廖經翔表示，蘇拉今日還會有往北移動趨勢，明日開始因為失去導引氣流，會慢慢往南偏移，並在原地滯留打轉，周末有增強成中度颱風的可能性，下周二太平洋高壓勢力增強，若高壓較強蘇拉會往西移動，高壓較弱蘇拉則會往西北移動，也會離台灣更近。

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▲今年第九號颱風「蘇拉」路徑不確定性非常大。（圖／氣象局）

值得一提的是，2012年的蘇拉颱風的移動路徑也相當特殊，廖經翔表示，2012年的蘇拉颱風曾二度登陸台灣，當時由於颱風靠近台灣，受到中央山脈地形作用，導致颱風風速變快，突然往陸地靠近，因此先以中颱之姿登陸花蓮縣秀林鄉，受到地形破壞蘇拉減弱為輕颱，又於同日下午登陸東北角，並為台灣帶來大豪雨等級的降雨。

根據氣象局預報中心資料顯示，2012年7月28日「蘇拉」颱風生成，初期往北至北北西移動，8月2日凌晨3時20分登陸花蓮縣秀林鄉，之後呈打轉現象，同日下午14時登陸東北角，接著進入北部海面，8月3日凌晨6時在馬祖北方進入福建。

預報中心表示，當時氣象局針對蘇拉颱風共發布海上颱風警報8報，海上陸上颱風警報22報，颱風警報期間共歷時90小時。