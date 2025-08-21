原民小子夏令營邁入14年　黃偉哲：孩子是文化傳承的力量

▲台南原民小子夏令營結業式，學員以歌舞展現六週沉浸式族語學習成果，場面溫馨。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為推動原住民族語言與文化傳承，台南市教育局舉辦的「原民小子夏令沉浸式族語文化體驗教育營」，21日下午於永康國中活動中心舉行結業式，市長黃偉哲、教育局副局長王崑源與17位授課教師及101位學員齊聚一堂，共同見證六週學習成果。

市長黃偉哲表示，台南是多元族群共榮的城市，透過沉浸式課程，學生能在生活中自然習得族語，理解文化價值。他欣見孩子們以歌謠、舞蹈與戲劇展現成果，並期許能將所學延伸至日常，成為傳承與推廣的重要力量。

教育局指出，原民小子夏令營已連續舉辦14年，今年於永康國中與新進國小同步辦理，共開設5班。學員在六週課程中學會以族語對話、吟唱古調、展演戲劇，充分展現沉浸式教學的成效。結業式上，永康A班清唱阿美古調，永康B班以多族組曲展現融合，永康C班則以排灣神話劇搭配四步舞，場面精彩。新進國小兩班也分別演出始祖歌、太魯閣木琴與排灣古調合奏，贏得滿場掌聲。

市議員Ingay Tali穎艾達利、施餘興望Tjakumay Tagaw，以及市原民會主委白惠蘭Salau Kaljimuran也到場祝賀，場面溫馨熱鬧。