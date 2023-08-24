陸稱研究終止ECFA　陸委會：有意見可解決「不是貿然說水果有蟲」

▲陸委會副主委、發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

中國大陸官方日前表示將研究終止、或部分終止ECFA下給予台灣產品的關稅優惠。對此，陸委會發言人詹志宏24日表示，兩岸有協議在，協議也有協調、溝通的機制，對方有意見歡迎在機制底下提出來解決，「而不是很貿然的說，我今天發覺（水果裡面）有蟲，全世界都沒蟲，只有他那一顆有蟲！」

▼大陸近日宣布禁止台灣芒果進口。（圖／記者楊惠琪攝）



詹志宏說，兩岸當初在談ECFA基本上是遵循WTO的精神，因為當年雙方都已經加入WTO，當時的目的就是希望兩岸能夠透過協商，來逐步研究貿易上關稅和非關稅的障礙，「希望能夠透過雙方的協商，來逐步的實現。」

詹志宏提到，當時，兩岸同時加入WTO，加入的過程當中並沒有針對雙方貨品的往來、貨品的貿易有做任何的協商，所以在一起加入WTO之後，認為有需要來談，「這方面雙方達成協議、達成共識、簽署協議也都經過各自內部的程序生效了。」

詹志宏強調，今天既然有協議在，協議也有一些協調、溝通的機制，那對方有意見，當然我方歡迎在這個機制底下提出來，雙方就分歧來尋求解決，「而不是很貿然的說，我今天發覺（水果裡面）有蟲，全世界都沒蟲，只有他那一顆有蟲！這解釋不過去，你即使發現有蟲，你循這個機制來表達，那表達之後，我們雙方可以討論，說這麼多批的貨裡面，為什麼有這麼一顆、兩顆（水果）有問題，是不是可以改善。」

▼民眾選購芒果。（示意圖／記者湯興漢攝）



詹志宏認為，這畢竟是牽涉到兩岸整體正常貿易維繫的問題，還是希望大陸方面如果有任何的疑意的話，可以經過兩岸的協議來尋求解決，「這樣才能心平氣和的來推動兩岸的正常貿易。」

詹志宏強調，ECFA不是只有台灣受益，是兩岸都互蒙其利，「他們也有受惠的事項，我們也有受惠的事項，否則當初兩岸不會達成協議，我們也不期待他們貿然的把ECFA給中止掉。」