快訊／高虹安涉貪完成分案　中籤合議庭曾判新店隨機殺人犯死刑

記者黃哲民／台北報導

新竹市長高虹安被控2020年擔任民眾黨不分區立委期間，涉詐領助理補助費46萬餘元，台北地檢署本月（8月）14日依《刑法》使公務員登載不實、《貪污治罪條例》公務員利用職務上機會詐取財物等罪嫌，起訴高虹安與4名助理，全案今（24日）移審台北地院，下午4點30分公開抽籤分案，由法官蘇宏杰受命審理，與審判長廖建傑，陪席法官王沛元組成合議庭審理。

▲台北地院刑事庭審判長吳承學抽出承審高虹安貪污案的受命法官。（圖／記者黃哲民攝）

廖建傑的合議庭前年（2021年）曾判在新店隨意刺殺無辜騎士的王秉華死刑，日前審理吳明達涉買兇欲槍殺萬華青山宮主委黃清源一案，以預備殺人等罪判吳男1年8月徒刑，另於今年5月重判屢次深夜施放爆竹擾鄰的「新店煙火哥」邱銘祥9年8月徒刑，目前正審理禾馨診所前營運長林思宏被控助產婦以胎位不正為由詐保案。

檢方起訴高虹安案指稱，高虹安於2020年2月1日至同年12月31日擔任立委期間，指示自己的國會公費助理配合虛報、浮報每月酬勞，將立法院每月補助單1立委所聘公費助理薪資總和最高42萬4360元、加班值班費每月最高8萬4872元的額度「領好領滿」，再要求部屬將虛報、浮報差額繳回，當成辦公室公積金，由她運用或決定用途。

▲新竹市長高虹安（中）因擔任立委期間涉詐領立委助理補助費，被台北地檢署起訴貪污等罪嫌 。（資料照／記者劉昌松攝）

高虹安去年（2022年）11月在九合一公職大選角逐新竹市長寶座時，仍為不分區立委，1名「吹哨者」向檢調檢舉她利用男友等人頭詐領立院的助理補助費、涉嫌貪污，高虹安被競選對手國民黨林耕仁、民進黨沈慧虹圍剿誠信與操守，財團法人資訊工業策進會（資策會）也告高虹安，將任職期間參與的研究成果，拿去登記到民間公司名下、涉嫌背信。

北檢立案一併偵辦，去年12月在高虹安當選新竹市長後，共2度約談她釐清案情，清查單據發現高虹安將助理上繳的「公積金」挪於私用，包括支付交通費、住宿費和購買個人生理用品。高虹安第1次應訊後交保60萬元，曾說她遭指控的內容「太扯了」，認為政治力介入的傳言太多，她強調自己「絕無不法，公道自在人心」。

檢方偵辦9個多月，本月14日起訴高虹安與4名助理涉犯《刑法》使公務員登載不實、《貪污治罪條例》公務員利用職務上機會詐取財物等罪嫌，並指責高虹安擁有傲人學經歷，曾任鴻海公司中階主管，擔任立委月薪19萬餘元、問政費7萬餘元、個人銀行存款達1200萬餘元，永齡基金會還每月支應10萬元給她從事立委職務，她卻壓榨部屬配合虛報、浮報酬勞，「足認公私不分、貪圖小利」。

檢方批高虹安犯後態度不佳、卸責給助理，建請法院妥予量刑，並宣告褫奪公權，以示警惕。同案被起訴的助理黃惠玟、陳奐宇、陳昱愷因已認罪，檢方建請減刑或給予緩刑，也被起訴的助理「公衛文」王郁文力挺高虹安不認罪，檢方未針對王郁文涉案部分建請從輕量刑或加重其刑，高虹安被資策會提告部分則獲不起訴。