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社會 社會焦點 保障人權

追撞3車釀1死！北市這路段1小時抓4酒駕　都是這種狀況上路

記者張君豪／台北報導

台北市文山區木柵路四段5月6日凌晨，發生一起律師事務所鄭姓實習生因酒駕車速過快，連續追撞3部轎車，導致其中一名遭撞休旅車駕駛傷重不治嚴重車禍。警方訊後依公共危險、過失致死罪送辦。為此北市警方也加強該路段酒測攔檢勤務，結果8月13日北市保大警力在該處執行酒駕勤務，1小時內連續攔查4名駕駛酒駕，警方依法逮捕。

▲北市保大警力在木柵路1小時內連續查獲4駕駛酒駕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲北市保大警力在木柵路1小時內連續查獲4駕駛酒駕。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

北市保安大隊指出，13日編排警力針對曾發生「重大酒駕肇事」路段進行酒測攔查，保大警員當天在木柵路編排勤務，短短一小時內連續攔查到賴姓、朱姓、李姓、張姓駕駛身上均散發明顯酒氣，4人酒測值均超過0.25MG/L，其中以賴男0.69最高。

▲北市保大警力在木柵路1小時內連續查獲4駕駛酒駕。（圖／記者張君豪翻攝）

值得注意的是，保大警力是當天上午進行酒測攔查，4名酒駕民眾均是前晚飲酒後，休息一晚隔天開車出門上班，均誤以為身體已完全代謝，才僥倖開車出門上路，但因酒駕屬實，警方仍依觸犯刑法「公共危險罪」移送法辦。

北市保大警方呼籲，民眾切勿心存僥倖，飲酒後如有行車需求，可以「指定親友駕駛」、「改搭計程車」或「酒後代駕」等方式安全返家，更要留意飲酒隔日宿醉，一定要有充分休息時間，等到身體完全代謝體內酒精後再行駕車。

▲北市保大警力在木柵路1小時內連續查獲4駕駛酒駕。（圖／記者張君豪翻攝）

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