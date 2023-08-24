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高虹安涉詐領助理補助費被控貪污　台北地院今將公開抽籤分案

▲▼新竹市長高虹安涉詐領立委助理費貪污案、資策會研究專利背信案，接受北檢二度傳訊後請回 。（圖／記者劉昌松攝）

▲新竹市長高虹安（中）被控擔任立委時涉詐領立法院助理補助費，日前被台北地檢署起訴貪污等罪嫌 。（資料照／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

新竹市長高虹安被控2020年擔任民眾黨不分區立委期間，涉詐領助理補助費46萬餘元，台北地檢署本月（8月）14日依《刑法》使公務員登載不實、《貪污治罪條例》公務員利用職務上機會詐取財物等罪嫌，起訴高虹安與4名助理，全案今（24日）移審台北地院，訂於下午4點30分公開抽籤分案。

檢方起訴指稱，高虹安於2020年2月1日至同年12月31日擔任立委期間，指示自己的國會公費助理配合虛報、浮報每月酬勞，將立法院每月補助單1立委所聘公費助理薪資總和最高42萬4360元、加班值班費每月最高8萬4872元的額度用光，再要求部屬將虛報、浮報差額繳回，當成辦公室公積金，由她運用或決定用途。

高虹安去年（2022年）11月在九合一公職大選角逐新竹市長寶座時，被1名「吹哨者」向檢調檢舉她利用男友等人頭詐領立院的助理補助費、涉嫌貪污，財團法人資訊工業策進會（資策會）也告高虹安，將任職期間參與的研究成果，拿去登記到民間公司名下、涉嫌背信。

北檢去年12月在高虹安當選新竹市長後，共2度約談她釐清案情，高虹安第1次應訊後交保60萬元，曾說她遭指控的內容「太扯了」，認為政治力介入的傳言太多，她強調自己「絕無不法，公道自在人心」。

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