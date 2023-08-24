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社會 社會焦點 保障人權

恐怖女友「下藥斷根」！男剩1.5cm失能一生盡毀　二審判決出爐

▲▼ 。（圖／資料照）

▲馮女剪斷男友生殖器後自行投案。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

彰化1名越南籍馮姓女子懷疑同居男友與其他女子曖昧，將安眠藥磨成粉之後摻入花雕雞泡麵，男友吃下肚陷入昏迷，馮女竟持剪刀剪斷男友命根子，將斷肢丟進馬桶沖掉，造成男友生殖器僅剩1.5公分，從此失能、不能人道，連上廁所都只能採坐姿。一審依重傷罪判刑5年，馮女提起上訴，認她隻身來台、患有憂鬱症，情堪憫恕要求減刑，台中高分院不採信，予以駁回。可上訴。

彰化地院一審判決指出，馮女懷疑黃姓男友跟別人搞曖昧，2021年3月30日晚間7時許得知男友要吃麵，便煮了一鍋2包花雕雞泡麵，並將5顆佐沛眠（安眠藥）磨成粉摻入，讓男友食用。

當晚深夜11時許，馮女確認男友熟睡，拿出料理用的剪刀將其生殖器剪斷，再將剪斷的部分丟進馬桶沖掉，斷絕縫合可能，隨後搭計程車至派出所自首，經警方協助通知救護車將男友載往醫院搶救，雖然撿回一命，但急救後生殖器只剩餘1.5公分，已無法行正常性交及使他人受孕，警方也在現場查扣作案用剪刀、安眠藥包裝及磨粉紙。

一審審理時，馮女坦承不諱，其辯護人向法官表示，馮女是越南華僑隻身來台，歷經多段不順遂感情，又面對文化、社會差異及語言隔閡，因此患有憂鬱症，又遭被害人感情背叛，歷經本案後更顯鬱鬱寡歡，請求依刑法第59條規定酌減其刑。

▲▼ 。（合成圖／資料照）

▲馮女在泡麵中摻入安眠藥，男友陷入熟睡後用剪刀剪斷男友生殖器。（合成圖／資料照）

但經彰院向衛生福利部草屯療養院勘驗，馮女的犯案動機與感情問題與「一時衝動」有關，與精神症狀的關聯性小，另外法官認為馮女主觀上懷疑男友外遇，仍應理性與其溝通協調改善。卻因心生不滿，用基於報復之心態所為重傷害手段傷害，並非因遭受家暴等父權社會下之結構性壓迫，難認適用刑法第59條。

彰院法官並引述西班牙作家愛德華‧因凡特，對於德國哲學家尼采的哲學鉅著《查拉圖斯特拉如是說》感言，愛德華‧因凡特在其作品《街頭的哲學》寫下「如果你憎恨你的前任，那你就恨吧。仇恨不是罪過，也並非不道德，而是一種自然本能，沒有任何神明會因為你放縱自己去仇恨就去懲罰你。不要壓抑痛苦，接受它...但不要忘記把它變成一股能讓你生命更有深度的力量」。

法官認為，馮女遭遇生命逆境，不思理性溝通，也未選擇接受而自我成長，卻以最下策的方法以求報復，實難認為其犯罪有可憫恕之事由或在客觀上足以引起一般同情。

一審依重傷罪將馮女判處5年有期徒刑，馮女再以精神狀態符合刑法第19條減刑、刑法第59條情堪憫恕要求減刑，台中高分院認不適用，予以駁回，可上訴。

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