3歲童受虐「皮膚無一處完整」躺病床9月　母親男友踹頭...4萬交保

▲彰化3歲童受虐。（資料圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

去年一名3歲童，嚴重營養不良、遭生母及陳姓男友虐待，被打到腦出血重度昏迷瀕死，全身上下都是新舊大小傷痕，沒有一處完整皮膚，經彰基急救急救43天，終於拔掉呼吸器回到居住地新竹照護，陳男依重傷害罪羈押至今，日前因擔心阿嬤身體及兒子狀況，聲請具保停押，經法官訊問後，裁定以4萬元交保。

回顧案情，男童父母婚後住在新竹，因為經常受到生父施暴，生母於是申請保護令並離婚，離婚後住回新竹娘家，再認識陳姓男友，但與男友同居期間，男童也經常受虐被打，去年11月份搬回到彰化，原本與陳男父母居住，後來又在溪州租房子。

▲受虐3歲童送醫 。（資料圖／記者唐詠絮翻攝）

案發於2022年11月25日、26日，張母及陳男因為小孩管教問題， 生母先用衣架及愛的小手暴打，陳男則是用腳踹踢男童的頭部著地，男童昏迷指數僅有3，有腦出血狀況，瞳孔呈現放大，全身上下沒有一處完整皮膚，非常多大小瘀青、瘀血狀的傷口，且在小腿、大腿、臀部及背部，都有疑似藤條抽打的瘀青傷痕。

男童在彰基兒童醫院加護病房住院43天，直至12月28日男童拿掉氧氣面罩，返回新竹居住地，至今仍需要專人照護。

法官認為，張姓男童生活無法自理，需要專人照顧，嚴重侵害被害人張姓兒童權益，陳男起初對如何出手凌虐、傷害被害人避重就輕，有相當理由足認被告為規避重刑，而有逃亡之虞，裁定羈押。

▲縣長王惠美前往彰基探視受虐3歲童 。（資料圖／記者唐詠絮翻攝）

羈押期間，陳男與胞姊接見時，得知其阿嬤反覆進入加護病房2次，身體狀況時好時壞，小孩的保險費，未按時繳交，也允諾交保後，在外工作，可分擔家中經濟，也願意將部分工作薪資，作為彌補、照顧張姓被害兒童，也坦承犯行，法官裁定4萬元交保。