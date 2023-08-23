穩聊4個月沒進展　她拜完月老「隔天就被告白」！網讚：這間超強

▲不少人會到台北霞海城隍廟拜月老，求桃花、姻緣。（圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

不少單身男女會到廟裡拜月老，祈求月老給個好桃花，或是幫忙和心儀的人拉紅線，一名女網友表示，與曖昧對象已經聊了4個月，但卻遲遲沒有新的進展，於是約好友一起去霞海城隍廟拜月老，結果當天晚上，曖昧對象主動提出見面邀約，見面後對方拿出告白卡片，讓她又驚又喜。

原PO在Dcard上發文，「拜完月老隔天被告白」，跟曖昧對象認識4個月，但遲遲沒有下一步，於是去拜了月老，問了廟方人員參拜流程，一步一步照做，原本想抽籤看看籤運，結果沒有籤，廟方人員便說「心誠則靈」。怎料，當天晚上曖昧對象就傳訊息，約原PO隔天見面。

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到了見面當天，曖昧對象拿出一張卡片給原PO，「他說他把想講的話全部寫在裡面了」，她打開一看，居然是一封告白信，對方還暖心說不用急著給答案，會等她的答案，「我跟他說下次見面會給他答案，其實心裡早就想好答應了，我當下就覺得這是月老的安排嗎？也很謝謝月老幫我跟喜歡的人在一起，已經準備好一起去還願了」。

貼文一出，網友留言恭喜，「霞海城隍廟超神，我也在這裡求到男友」、「拜的時候有說要加急是不是」、「以我的經驗，能單獨約出來的100%中」、「沾好運一波，這禮拜我們也要見面」、「來吸好運，原PO是有特別拜什麼送急件是不是，太強了」、「原來月老是去幫妳了，難怪我等好幾年都沒回應」、「我這個母單也要找一天去朝聖了」。