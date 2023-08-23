　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

穩聊4個月沒進展　她拜完月老「隔天就被告白」！網讚：這間超強

▲霞海城隍廟,信仰,神明,姻緣。（圖／記者謝婷婷攝）

▲不少人會到台北霞海城隍廟拜月老，求桃花、姻緣。（圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

不少單身男女會到廟裡拜月老，祈求月老給個好桃花，或是幫忙和心儀的人拉紅線，一名女網友表示，與曖昧對象已經聊了4個月，但卻遲遲沒有新的進展，於是約好友一起去霞海城隍廟拜月老，結果當天晚上，曖昧對象主動提出見面邀約，見面後對方拿出告白卡片，讓她又驚又喜。

原PO在Dcard上發文，「拜完月老隔天被告白」，跟曖昧對象認識4個月，但遲遲沒有下一步，於是去拜了月老，問了廟方人員參拜流程，一步一步照做，原本想抽籤看看籤運，結果沒有籤，廟方人員便說「心誠則靈」。怎料，當天晚上曖昧對象就傳訊息，約原PO隔天見面。

[廣告]請繼續往下閱讀...

到了見面當天，曖昧對象拿出一張卡片給原PO，「他說他把想講的話全部寫在裡面了」，她打開一看，居然是一封告白信，對方還暖心說不用急著給答案，會等她的答案，「我跟他說下次見面會給他答案，其實心裡早就想好答應了，我當下就覺得這是月老的安排嗎？也很謝謝月老幫我跟喜歡的人在一起，已經準備好一起去還願了」。

貼文一出，網友留言恭喜，「霞海城隍廟超神，我也在這裡求到男友」、「拜的時候有說要加急是不是」、「以我的經驗，能單獨約出來的100%中」、「沾好運一波，這禮拜我們也要見面」、「來吸好運，原PO是有特別拜什麼送急件是不是，太強了」、「原來月老是去幫妳了，難怪我等好幾年都沒回應」、「我這個母單也要找一天去朝聖了」。

ET快訊
下周開學沒導師！　校長急了：全都跑光光
網紅歌手暴哭2星期！「身心負荷大」突宣布：離開台灣
一家6口搭廉航！他檢查機票「多噴1萬元」　淚嘆：不可取消
館長願下跪換「郭柯侯組合」　柯文哲回應了
快訊／21歲奧迪女酒駕　女路人命危！
才被證實害死李玟！　歌手再點名2惡毒黑手
iPhone 15外觀「三大改變」一次看！
舉報范冰冰　大咖主持淪「擺攤賣畫」！暴瘦一大圈

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

準颱風「蘇拉」路徑成謎　3階段移動法曝！下周初期可能逼近台灣

撞太魯閣號酒駕男慘了！列車短期無法修復　台鐵恐求償數百萬

麻布豆袋的再創價值　手工縫製變身可愛布蕾包、環保飲料提袋

下周開學沒導師！北市逾百校鬧代理教師荒　教育局：要有超鐘點準備

才用10個月「iPhone電量超想哭」！1壞習慣曝光

桃園鐵路地下化出土位置阻交通　鄭文燦宣布「南延1.2公里」

曾智希《天道》領便當！觀眾批亂演　本人「1句回應」洩劇情走向

全球「這國」最愛吃泡麵！一年狂吃450億包...必加2種料

一家6口搭廉航！他檢查機票「多噴1萬元」　淚嘆：不可取消

金門大橋通車9個月　迎「近百萬輛車次通行」歷史性一刻　

李多慧變「綜藝咖」？　與籃籃搞笑嗨跳機械舞

外送箱拉鍊不小心掉了　騎士遇天使路人幫提醒

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

「做完再走、我是為了你好」　工地師傅曝10大慣老闆語錄

追劇看這些！大推《MOVING異能》　Disney+超強片單陪你過鬼月

逆轉！男領10萬竟有59張假鈔　女友認掉包：想買名牌不敢講

練習完美拿土耳其冰淇淋　老闆正經給出她定格傻眼

15KG胖柴犬「聽見打雷聲」　嚇到趴媽背上：保護偶QQ

50歲黃立成爆帶19歲嫩模回家！　女方PO運動片在他豪宅

7旬婦疑闖紅燈被撞飛　重摔頭顱骨折送醫亡

準颱風「蘇拉」路徑成謎　3階段移動法曝！下周初期可能逼近台灣

撞太魯閣號酒駕男慘了！列車短期無法修復　台鐵恐求償數百萬

麻布豆袋的再創價值　手工縫製變身可愛布蕾包、環保飲料提袋

下周開學沒導師！北市逾百校鬧代理教師荒　教育局：要有超鐘點準備

才用10個月「iPhone電量超想哭」！1壞習慣曝光

桃園鐵路地下化出土位置阻交通　鄭文燦宣布「南延1.2公里」

曾智希《天道》領便當！觀眾批亂演　本人「1句回應」洩劇情走向

全球「這國」最愛吃泡麵！一年狂吃450億包...必加2種料

一家6口搭廉航！他檢查機票「多噴1萬元」　淚嘆：不可取消

金門大橋通車9個月　迎「近百萬輛車次通行」歷史性一刻　

陸政治局會議未提「房住不炒」　官媒稱仍要長期堅持

那英身體欠佳不去音樂節…被爆「去泰國度假」　照片曝光網傻眼

楊紫《長相思》一女尬三男　網羨慕：今夏老公最多的女人

華為疑在中國打造「祕密晶片網絡」　規避美國制裁

準颱風「蘇拉」路徑成謎　3階段移動法曝！下周初期可能逼近台灣

動力火車突變認真魔人　下秒嚇喊：忘記要放水了！

繼虞書欣後少女時代Tiffany被MOSCHINO簽下！　性感暗黑造型電翻

高雄萬壽橋彎道「山道猴子」跑給警追　被逮到越級駕駛下場曝

《機智》男星求婚了！　女友一看鑽戒「表情失守」馬上點頭嫁

「我與吳思瑤差距在伯仲之間」　張斯綱：願和侯漢廷用民調整合

生活熱門新聞

她用1體位被撞到想吐！老公卻喊：A片都這樣演

《山道猴子》爆紅到大陸！　男主角經典上衣卻被換了

S2O Taiwan狂搖屁股！一線天比基尼妹找到了

館長直播喊話　願下跪求郭柯侯合作

「處暑」6生肖有極強好運

超流行「1穿搭」讓妹子集體崩潰：脫到剩內衣

最新成颱機率5成↑　預估路徑曝

全台「史波奇」突倒閉

今處暑！午後雨擴全台　颱風可能發展時間曝

妹子摔下車　機車猴連噴10秒髒話

檔車男給妹子戴這款安全帽　作家讚「是真愛」

廁所隔壁間「傳勁爆聲音」　她一聽內容嚇壞

海濤法師傳為財色被掃出門　爭40億資產

煎牛排3萬2「沒事吹冷氣」　徵不到人！全敞開噴

更多熱門

相關新聞

月老拿姻緣簿被誤認成孔子！學生愣：以為是論語

月老拿姻緣簿被誤認成孔子！學生愣：以為是論語

台南歸仁區的仁壽宮戶外有尊月老雕像，這座月老雕像的手中拿著姻緣簿與拐杖，沒想到因此被誤認成「至聖先師」孔子，不少考生前往參拜，直到廟方提醒，才知道原來弄錯了，逗趣的經歷令人忍不住嘴角上揚。

激戰到一半求婚戒被發現　他全裸硬上！結局神展開

激戰到一半求婚戒被發現　他全裸硬上！結局神展開

女打遊戲暈船！曖昧男約見面「坦白1事」　結局神轉

女打遊戲暈船！曖昧男約見面「坦白1事」　結局神轉

公司新進女同事　工程師男友「突冒5怪舉動」LINE鎖密碼了

公司新進女同事　工程師男友「突冒5怪舉動」LINE鎖密碼了

台南聖母廟月老星君牽良緣360人浪漫約會

台南聖母廟月老星君牽良緣360人浪漫約會

關鍵字：

曖昧交往戀愛月老霞海城隍廟

讀者迴響

熱門新聞

王陽明遭爆離婚倒數！　7年婚變蔡詩芸

玖壹壹春風爆熱戀「最正啦啦隊女神」

Yuri爆密戀過羽球國手王齊麟！

她用1體位被撞到想吐！老公卻喊：A片都這樣演

他遭砍131刀喊「我快沒氣力」　女友錯失救人良機

《山道猴子》爆紅到大陸！　男主角經典上衣卻被換了

終於等到！超商咖啡飲品「買1送1」

S2O Taiwan狂搖屁股！一線天比基尼妹找到了

謝京穎「破尺度解放超兇上圍」

許常德一路陪「幫陳盈潔洗圍巾」！曝車裡全嘔吐物

館長直播喊話　願下跪求郭柯侯合作

蔡詩芸媽媽把外孫女「富著養」！　超狂背景被起底

「處暑」6生肖有極強好運

王陽明認了「沒吵一定是在騙人」！

機車遭亂移收罰單！他火大檢舉整條街

更多

最夯影音

更多
李多慧變「綜藝咖」？　與籃籃搞笑嗨跳機械舞

李多慧變「綜藝咖」？　與籃籃搞笑嗨跳機械舞
外送箱拉鍊不小心掉了　騎士遇天使路人幫提醒

外送箱拉鍊不小心掉了　騎士遇天使路人幫提醒

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

「做完再走、我是為了你好」　工地師傅曝10大慣老闆語錄

「做完再走、我是為了你好」　工地師傅曝10大慣老闆語錄

追劇看這些！大推《MOVING異能》　Disney+超強片單陪你過鬼月

追劇看這些！大推《MOVING異能》　Disney+超強片單陪你過鬼月

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面