快訊／賴品妤發文嗆慣犯「行為不配稱記者」：真新聞製造業

▲針對被媒體追訪摔倒衝突，賴品妤24日晚間在臉書發文。（圖／翻攝自賴品妤臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

民進黨立委賴品妤24日上午出席公開活動時，因媒體追訪摔倒，與《中天新聞》記者發生衝突。對此，賴品妤24日晚間發文還原現場，表示是中天記者不斷跳針、提問重複的問題，一路尾隨、不停騷擾她、靠近她，甚至肢體碰觸，「我無路可走，也因此摔倒」。

賴品妤臉書全文：

非常遺憾，今天上午我以病友身分參與醫療議題的記者會，卻遭到中天記者的惡意騷擾，不斷的跳針喊出我早已清楚回答過的問題，造成現場混亂場面。

身為民意代表，我百分之百尊重媒體的監督，也絕對公開接受第四權的檢驗；事實上無論是之前公開受訪，或是週二在黨團召開正式的記者會，我都已經詳盡的說明，這一陣子來特定人士不實的抹黑，並公開接受媒體提問，這個部分直播也都有紀錄。

甚至，當天我也在主動會後詢問是否媒體要單獨訪問，我非常歡迎。

然而，在今天上午毫無關係的記者會上，非常遺憾，在我逐一回答問題後，上週已經惡意製造假新聞的同一位中天記者還是持續跳針提問重複的問題，甚至一路尾隨、不停騷擾我、靠近我甚至肢體碰觸。我無路可走，也因此摔倒；他已經是「慣犯」，不斷利用這樣的行為，造成非常混亂的場面，企圖製造現場失控的新聞畫面，若不是這位中天記者，今天也不會發生這樣的事。



這已經不是正常的新聞媒體，而是利用製造混亂、尾隨吆喝自行創造新聞的媒體製造業。



這位爭議不斷的中天記者不在正式記者會的時候提問，反而故意在無關場合製造混亂，好讓自己做想要的新聞操作，這樣的行為已不配稱為記者，也請大家一起嚴正譴責假記者真新聞製造業的惡劣行爲。