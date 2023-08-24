囂張片！台南惡意逼車+「擋停平交道上」　警方看到出手了

記者林東良／台南報導

有網友在地方臉書社群PO文指出，24日上午10時47分許，在往柳營奇美路上，遭人無故攔車，還在平交道上惡意放慢速度擋車，網友請各用路人注意該車輛，他本人行駛速度正常，還有超越摩托車，他會至派出所報案，台南市警新營分局指出，尚未接獲報案，警方會傳喚當事人說明依法告發。

▲有網友在地方臉書社群ＰＯ文指出，在往柳營奇美路上，遭人無故攔車，還在平交道上惡意放慢速度擋車，網友請各用路人注意該車輛。（圖／翻攝自臉書我是新營人、林東良翻攝，下同）

網友強調，道路交通管理處罰條例第43條第1項第3、4款規定，汽車駕駛人「任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道」及「非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停」等之違規行為，可處新台幣6000元以上3萬6000元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛；另依該條第4項規定，並吊扣該汽車牌照6個月。如果構成強制罪絕對提告。

台南市警新營分局柳營分駐所代理所長朱昭賢指出，有關柳營區義士路段疑似行車糾紛案，分局尚未接獲報案，惟從網友影片中，涉案駕駛人至少涉及未使用方向燈、在多車道不依規定駕車、在快車道停車等多項違規事實，將依道路交通管理處罰條例告發。分局已掌握雙方身分並派員調閱相關事證，待當事人到場說明釐清後依法究辦。新營分局呼籲駕駛人，行車應遵守交通規則，勿任意影響後方車流通行，以維護用路人安全。