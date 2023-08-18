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詐團虛設7公司偽製假發票！海撈國庫1600萬　8成員獲緩刑

▲虛設水公司詐領發票獎金。（資料圖／彰化地檢提供）

▲虛設水公司詐領發票獎金。（資料圖／彰化地檢提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化地檢署4年前查獲國內首件詐領發票獎金，犯嫌虛設7家水公司行號， 3年兌領59,203張中獎發票，詐得金額1,547萬餘元獎金，其中8名成員今天審理終結，依違反組織犯罪條例，分別被判1年6月至2年的徒刑，被告均坦承犯行，又繳回犯罪所得，獲得3至5年的緩刑。

中區國稅局在2019年接獲有超商反映，常有特定人不定時持多張中獎發票兌獎，且都來自同一家公司的加水站。經調閱、比對相關資料後，2021年10月29日由時任主任檢察官吳宇軒、檢察官施教文、賴政安、余建國、戴連宏指揮彰化縣警察局刑警大隊（科偵隊）、和美、彰化、員林分局，會同財政部中區國稅局人員，至7家疑似虛設公司之處所及犯嫌住所共計18處進行搜索，同時傳訊曾姓及盧姓主嫌等共12名犯嫌到案說明，當場並扣得發票打印機、不實開立之發票及空白發票等物。

▲虛設水公司詐領發票獎金。（資料圖／彰化地檢提供）

主嫌曾男在2016年底招募成員發起成立統一發票獎金詐領集團，並在台中沙鹿等地成立6家加水站公司，由他擔任負責人，詐領從2016年11月起到2018年8月間的發票共17期，金額分別為200元至20萬元不等，共兌領發票已達58,000餘張，再依兌獎金額，車手兌換每張可抽取20元至40元佣金，扣除課稅，共得手詐領統一發票金額高達1,547萬餘元。

成立發票詐騙集團的曾姓主嫌，目前尚在審理中，今天被判刑的被告，由於犯嫌都是在每期開獎日持發票對獎，再將中獎的發票交給不知情的車手，每名被告每期中獎的張數約在1000張至1500張之間，而每期最多兌獎總額為253萬餘元，最早加入的犯嫌張男連兌17期，楊男連兌15期最少也有76.5萬元。

▲虛設水公司詐領發票獎金。（資料圖／彰化地檢提供）

法官以一期一罪論處，將張、楊、魏、吳、趙、黃及陳、卓等8人，均坦承犯行，自白符合減刑要件、又繳回犯罪所得，各判處有期徒刑2年到1年6月不等有期徒刑、獲得3至5年的緩刑。

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