4.9kg鋼板從天而降！女師台88爆頭慘死　老母淚：怎麼還不回來吃飯

▲台88線突飛來鋼板砸死女教師。（資料圖／民眾提供）

記者戴若涵／屏東報導

台88快速道路15公里處附近2022年3月間發生一起恐怖意外！一名李姓女教師開車行經事故路段時，遭對向飛來的4.9公斤鋼板當場爆頭慘死。事後查出，原來是一輛聯結車零件脫落，脫落的零件又遭另一台聯結車輾過才會噴飛，法院依過失致死罪判釀禍駕駛有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，可上訴。

回顧整起事發經過，任職於高雄市中山高中的62歲李姓女教師，2022年3月17日從屏東潮州開車經由台88快速道路萬丹交流道準備到校上課，清晨6時46分行經事故路段時，一塊鋼板從天而降，砸穿汽車擋風玻璃後，再猛力擊中李師頭部，導致她顱骨開放性骨折併腦髓組職外溢，當場死亡。

由於該路段車流相當大，警方花了3天、出動62名警力，沿線調閱監視器畫面、比對鋼板，這才發現釀禍的鋼板是聯結車的「後前輔助鋼板座」，並循線找到60歲侯姓肇事駕駛。

▲釀禍的後前輔助鋼板座。（資料圖／記者陳崑福翻攝）

根據警方調查，侯姓駕駛當時開著聯結車載貨到大發工業區，回程途中鋼板座脫落掉在公路上，約10分鐘後另名不知情的50歲許姓駕駛開著曳引車輾過零件，鋼板座因此受力噴飛、彈往對向車道。

侯、許2名駕駛得知自己與車禍有關都相當錯愕，表示不知道自己就是事故元凶，被依照過失致死罪移送屏東地檢署偵辦。檢方偵結後，侯男被依法起訴，許男則是獲不起訴處分。

▲李姓女教師案發前才從中部調到南部，想多陪陪家人，預計3年後退休，孰料遭遇死劫。（資料圖／記者陳崑福翻攝）

李師家人在審理時稱，李師案發前因父親過世才從中部轉調到南部，希望能多點時間陪伴家人，原先也預計3年後要退休，不料，卻發生這起死亡事故，李師的母親到現在仍然難以接受女兒已經過世的事實，時常看著李師的照片問「怎麼還不回來吃飯」，令人鼻酸。

屏東地方法院指出，侯男開車上路前應該要確實檢查車輛機件，並做好車體維護檢修的作業，但侯男行車前卻沒有檢修鋼板座，導致鋼板座掉落，之後遭許姓駕駛輾壓噴飛，導致李女死亡的結果。另外，侯男有違反廢棄物清理法、過失傷害等前科，素行非佳，但考量他已與李母調解成立，最後依照過失致死罪將他判刑6月，得易科罰金18萬元，全案仍可上訴。