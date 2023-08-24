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妹子搭北捷見「1細節」不一樣了！　一票秒懂：觀光客超多

▲▼台北捷運部分站名新增韓文、日文標示。（圖／記者曾筠淇攝）

▲北捷有部分站名新增韓文、日文標示。（圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

最近搭乘捷運時，有注意到什麼不一樣嗎？近日有女網友注意到，北捷有幾站的站名多了韓文標示！而貼文曝光後，也引發網友熱議，「這樣很好啊！之後還有日文跟韓文的廣播，好期待」、「台北幾年前就很多韓國人了，沒韓文我才覺得奇怪」。

女網友在Dcard上，以「有人知道捷運什麼時候變這樣的嗎！（淡水信義線）」為標題發文，提到她上班路上會經過台北車站，結果日前突然發現「不一樣了！」她在手扶梯上留意到，有些站名除了以中、英文標示，還多出了韓文。對此，原PO也不禁好奇，除了淡水信義線，其他線也會以韓文標示站名嗎？

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貼文曝光後，底下網友熱烈討論，「韓國人現在也很喜歡來台灣」、「就跟去韓國也都有中文字一樣呀，就只是方便日韓旅客可以看」、「本來就該加上去了，不管在哪，韓國觀光客都超級多，歐洲有些店家也開始有韓文」、「這暑假走在台北景點，超多日本人、韓國人啊」、「日文也有啊」、「現在根本隨便一班捷運、隨便一個門上車，都很容易聽到有講韓文的在聊天」。

台北捷運,通勤族,上下班通勤,上下學通勤,旅客,市政府站,板南線。（圖／ETtoday資料照）

▲很多人都是搭捷運上班。（圖／ETtoday資料照）

事實上，為了讓日韓旅客可以在台北便利的搭乘捷運，除了以日文、韓文標示站名，也有些車站新增了韓語、日語廣播。北捷列車進站前會以國語、英語、閩南語、客語4種語言順序播站名，但之後為了讓外國遊客聽看一致，未來的播放順序會統一調整為國、外（含英日韓語）、閩、客。

以下為北捷最新規劃提供韓語、日語站名廣播服務的車站：

韓語｜
台北車站、中山站、東門站、台北101/世貿站、淡水站、西門站、中正紀念堂站、民權西路站、松江南京站、忠孝新生站、古亭站、南京復興站、忠孝復興站、大安站及南港展覽館站。

日語｜
士林站、東門站、台北101/世貿站、淡水站、劍潭站、中正紀念堂站、北投站、新北投站、中山站、台北車站、西門站、龍山寺站。新增：民權西路站、松江南京站、忠孝新生站、古亭站、南京復興站、忠孝復興站、大安站及南港展覽館站。

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台北捷運北捷韓文日文標示站名Dcard

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