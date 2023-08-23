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行動電源業者稱「這是個案」　當事人疑現身！曝包紮照：燙到驚醒

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／MOZTECH墨子科技） 

▲MOZTECH墨子科技發布聲明稿。（圖／翻攝自Facebook／MOZTECH墨子科技）

記者曾筠淇／綜合報導

近期有不少網紅推薦「MOZTECH墨子科技」的行動電源並開團，不過卻有民眾在替行動電源充電時，發生爆炸意外，身上多處燒燙傷。對此，MOZTECH墨子科技正式發布聲明稿，表示他們已與當事人取得聯繫，今（23）日會前去金門了解情況，「目前尚難單從圖片及文字上得知真正的事件原因」。

「MOZTECH墨子科技」透過粉專發布聲明稿，提到對於爆炸事件，公司深感抱歉，目前已成立專案小組深入調查分析中，「除於事發第一時間與遠在金門的使用者取得聯繫」，今日也會和總經理前往現場了解狀況，目前還難以從圖片、文字上得知事件原因。

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聲明提到，該萬能充Pro多功能五合一行動電源的實用與便利性受到許多消費者喜愛，「這是消費者反應（映）的個案事件」，他們一向重視產品品質與使用者安全問題，「產品均通過台灣經濟部標準檢驗局規範及國家通訊傳播委員會規範生產，且均有保產品責任險」。

聲明最後寫道，他們有成立25間維修中心，提供每半年一次的免費健檢服務，若消費者有疑慮，可前去健檢，如果產品有問題，公司也絕對負責。

貼文曝光後，底下網友紛紛表示，「超級官腔的回應，難道是要等有問題才負責？一堆人提出充電發熱的問題，官方從來不正面回應」、「我的買來半年就出現膨脹，用沒幾次耶！官方LINE也不回應」、「強調『遠在』金門是想表達什麼」、「我想問有人跟我一樣，要把行動電源從插座上拔下來時都會炸出火花嗎」、「買產品送滅火器我就相信」；另也有網友表示，「這僅是個案，但也看得出公司對產品的重視」、「辛苦了，負責任的態度讓人覺得安心」、「身為墨子的忠粉（忠實粉絲），行動電源買了超多顆，很方便又好用」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／MOZTECH墨子科技）

▲當事人疑似出現在留言區。（圖／翻攝自Facebook／MOZTECH墨子科技）

值得一提的是，當事人（或其親屬）疑似出現在留言區，除了貼出行充爆炸後的照片，還透露「約下午來金門處理，後續情況會再告訴大家」。他更貼出受傷的照片，說「人在睡夢中，被爆炸的融（熔）化物噴濺趟到驚醒，發現爆炸起火」。稍早《ETtoday新聞雲》記者已嘗試聯繫該網友，不過截稿前尚未取得回應。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

男網友留言補充。（圖／翻攝自Dcard）

另外，Dcard原文底下，也有男網友補充，「分享一下，是在金門發生的喔！說海外可能讓人誤會了，以為是有不同電壓或特殊狀況」，當時大約是清晨5點多，在睡前把行動電源放著充電，後來8點半左右突然爆炸，「還好有爆炸，不是單純起火，不然可能不會醒來」，而從圖片也可見，插座部分是完整的，「所以並不是因為插座走火，是行動電源內部起火的」。

▼品牌創辦人本來稱「用戶目前人在海外」。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼萬用行動電源爆炸！她燒燙傷：差點命沒了。（圖／翻攝Dcard）

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