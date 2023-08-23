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《全明星辯論會》這集被罵翻！　觀眾傻眼：很有偏向性

▲▼陶晶瑩出席《全明星辯論會》首映會。（圖／三立提供）

▲《全明星辯論會》首映會。（資料照／三立提供）

記者曾筠淇／綜合報導

《全明星辯論會》播出後，節目內容多次掀起網友討論。最新一集的辯題是「人類社會應不應該暫緩開發AI系統？」由黃豪平帶領的黑隊立場為「不應該暫緩」，上台時主張「不應該暫緩、應永久停止」奇襲白隊。黑隊的打法讓不少人眼睛為之一亮，只是該戰最終由白隊拿下勝利，在網路上引發論戰。

「人類社會應不應該暫緩開發AI系統？」由黃豪平帶領的黑隊立場為「不應該暫緩」，而他將「不應暫緩」解釋成「不應該『暫緩』」、應該永久停止AI系統。換言之，當後攻的白隊沒有馬上反應過來、趕緊修改論點，每句話都可能是在加強黑隊說法。

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白隊第一棒倪暄一開始似乎沒察覺異樣，說著原本準備好的內容，而二、三棒的凱莉和蘿莉塔則緊急修改自己的論點。

針對黑隊打法，節目的辯論顧問賈培德表示，黑隊採取的立場並沒有違背題目，是「合規則的」。只是即便符合規則，評審似乎仍不買單，評審長陶晶瑩講評時直呼「黑隊太賤！」而另位評審葉天倫更直言他聽不想聽黑隊的論點，就算精彩，但卻是「勝之不武」。該戰最終由白隊拿下勝利，不論是評審或觀眾，都給白隊較高分。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼節目內容掀起討論。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

這樣的結果讓不少觀眾感到不滿，有網友在Dcard上，以「全明星辯論會EP10」為標題發文，直呼評分很誇張，講評也讓她無法接受，覺得評審根本不中立。

其他網友也紛紛在留言處分享看法，「覺得第一回合黑隊的奇襲非常精彩，尤其德哥也提到這是正式辯論中『常見』的手法了，到底有什麼好『賤』、好『勝之不武』的呢」、「好的策略出來結果被說勝之不武、奸詐。只會一直捧白隊，而且白隊第一棒還不知道在說什麼，這樣還能贏」、「這集從講評開始就很有偏向性」、「認真說，白隊第一棒幾乎沒有發揮任何作用，而且還幫了對方，就像考卷直接空白，這點就足以讓分數會非常非常低吧～很驚訝是白隊贏」、「會不會當評審？什麼孕婦、什麼勝之不武，扯東扯西，這些都是場外因素，凱莉值得鼓勵但第一題應該是要黑隊贏」。

針對這集，黃豪平也如往常發布「隊長回憶錄」，其中就有提到，他們的打法「運氣好的話，我們會瞬間綁架整個辯題，白隊的所有論點都會為黑隊服務」。他也說，「節目好看就值得、選手精彩就值得」，對分數早已看淡，雖然這題的打法無法獲得大眾青睞，但他不後悔，「我想用這招並不是為了打垮白隊，我的目的只是希望這個場上發生一些好玩的事情，而它也確實發生了。」

賈培德也在留言處表示，「我不愛這種打法，但這場我會給你們壓倒勝啊！」不過他也提到，好的辯論應該要能為現實世界的爭議提供幫助，「但奇襲常常無法做到這一點，而僅為勝負服務」。

▼賈培德表示，「我不愛這種打法，但這場我會給你們壓倒勝啊！」。（圖／翻攝自Facebook／黃豪平）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／黃豪平）

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