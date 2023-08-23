18歲妹打工「進到高級住宅」包午晚餐！她曝詭異內幕　做1天秒閃

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Stocksnap）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友在高中畢業那年暑假，經親友介紹去打工，而那份工作除了現領薪水外，還包午晚餐及各種零食，入職第一天，她進到某處高級住宅，而裡面的一切都讓她感到不安，於是僅做了一天，便找理由離職，現在回想起來，她不寒而慄直呼，「我的第一份工作好像是詐騙。」

女網友在Dcard提到，「高中畢業18歲那年暑假，很閒的我決定去打工，介紹我進去的是叔叔的女友，我已經忘記工作時打什麼內容了，只記得不斷把某某娛樂城的廣告複製貼上。」

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她坦言，進去之前並沒有發現異樣，加上是熟人介紹的，就更沒有多想，「我沒有面試也沒有準備履歷，就開始工作了，工作時間是下午2點到晚上8點，包午餐、晚餐，還有滿冰箱的飲料、滿櫃子的零食。」

然而，她進公司第一天就覺得渾身不適，「明明在高級住宅裡面，卻像網咖一樣好幾台電腦，員工很少，印象中加上我也才5個人，一進去他就鎖門讓我滿滿的不安，且上廁所要報備，跟門口的人拿鑰匙和感應扣才能出入。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO表示，「說是詐騙似乎也沒有，因為我的工作就是在各大可以留言的網站張貼娛樂城的名稱和網址，當有人詢問詳細內容，就會被轉到別的窗口對接。」

後來，她以菸味太重為由，第二天就不去了，「叔叔一直覺得我浪費很好的機會，畢竟工作很涼、不用朝九晚五、領現金、包吃，老闆也很罩。」

不僅如此，公司的人後來還問她，有沒有大學同學有興趣到菲律賓發展；而她則沒多說什麼，「我沒有那麼傻去幫他們找人，想到前陣子炒很兇的柬埔寨工作事件，如果我真的有介紹人去，他們是在菲律賓的賭場工作，還是在做其他工作呢？」