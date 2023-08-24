福島核廢水「1、2年後到台灣」　氣象局曝2時間點氚濃度增

記者黃翊婷／綜合報導

日本政府宣布，若海象條件允許，將在今日（24日）啟動福島第一核電廠含氚廢水排放作業。我國原能會核研所與交通部氣象局合作，進行含氚廢水擴散濃度動態模擬分析，結果顯示，這些廢水大約會在排放1至2年後到達台灣附近海域，氚濃度約在排放4年後達到最大值，但還是遠低於台灣海域的氚環境背景平均值，對台灣附近海域的輻射安全影響為低到可忽略的程度。

▲含氚廢水擴散動態模擬分析圖。（圖／翻攝自放射性物質海域擴散海洋資訊平台）

中央氣象局22日曾在臉書發文表示，原能會和氣象局共同合作建置放射性物質海域擴散海洋資訊平台，並針對含氚廢水可能的擴散情況進行歷史擴散分析，透過2011年至2020年的歷史海流資料，以及日本政府規劃的福島第一核電廠含氚廢水排放作業內容為依據，用電腦模擬出含氚廢水在周遭海域的擴散情況，分析結果顯示，假設從2011年日本福島開始排出含氚廢水，廢水主要會隨著黑潮延伸流與北太平洋流，往東太平洋及美國西岸傳輸。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象局說明，在向東傳輸的過程中，有少部分廢水會順著強勁海流兩側反向流動的渦旋向南傳送，再隨著北赤道洋流及黑潮影響台灣周遭海域，根據模擬結果，台灣附近海域會分別在福島排放後1至2年、4年，出現2次較明顯的氚濃度。

▲含氚廢水將在排放後1至2年到達台灣附近海域。（圖／翻攝自Facebook／報氣候-中央氣象局）

原能會也解釋，模擬分析結果顯示，主要的含氚廢水會沿著北太平洋洋流向東流向美國西岸，部分廢水則會受到北太平洋中尺度渦流影響，約在排放1至2年後到達台灣附近海域，氚濃度約在排放4年後達到最大值，約在100萬分之1 (10-6 ) Bq/L的範圍，遠低於台灣海域的氚環境背景平均值0.5 (5x10-1) Bq/L，以及氚的輻射儀器偵測極限0.1(10-1 ) Bq/L，對台灣附近海域輻射安全影響，已至可忽略的程度。

原能會強調，等到日本政府正式啟動排放作業之後，將依據實際排放情形進行擴散動態模擬評估，並提供海洋氚濃度擴散預報，民眾可以透過原能會建置的「放射性物質海域擴散海洋資訊平台」了解相關資訊。