想追女店員「買完咖啡丟地上再買」　他失戀還要賠3萬

記者黃翊婷／綜合報導

新竹33歲吳姓男子因為愛慕超商女店員小花（化名），2022年9月間4度前往超商假裝消費，實際上則是纏著要與小花聊天，甚至將剛買下的咖啡直接扔在門口地上，然後再進店表示要再買一杯，店員見狀氣到報警，他才不情不願地離開。新竹地院法官審理後，依跟蹤騷擾罪判處吳男拘役30日，得易科罰金3萬元。

▲吳男為了製造與小花接觸的機會，竟把剛買的咖啡當場扔掉，並要求再買一杯。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中記載，吳男對超商女店員小花心生愛慕，主動追求被拒絕，他卻不肯死心，先是在2022年9月9日跑到該店逗留，發現小花不在，竟將手中剛買的咖啡直接丟在店門口，接著走進店內表示要再買一杯，店員氣到報警，他見情況不對才離開。

同年9月12日吳男再次前往超商，並在櫃台前停留5分鐘，小花出聲要求他離開也不走，後來經其他店員告誡才離開；結果隔了2天他又再次出現，要求與小花談話，把小花逼到躲進後場辦公室才罷手；同年9月15日凌晨4時許他進到店內停留10分鐘，假裝要買東西，同時再次要求與小花談話，被拒絕後仍留在現場，直到店內客人變多才離開。

小花受不了騷擾，決定報警並提告。新竹地院法官認為，吳男想追求小花，卻不思以理性方式互動，反而屢次做出騷擾行為，行為實有不該，考量到他已經坦承犯行，過去也沒有前科，最終依跟蹤騷擾罪判處拘役30日，得易科罰金3萬元，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線。