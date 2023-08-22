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社會 社會焦點 保障人權

軍人夫偷吃女下屬「門一開快脫光」　正宮怒討50萬卻輸了

記者黃翊婷／綜合報導

戴姓女子不滿擔任軍職的陳姓丈夫外遇邱姓女下屬，還被她親眼目睹兩人「衣衫不整幾近全裸」的畫面，憤而決定向邱女提告求償50萬元。不過，新竹地院法官認為，陳男與邱女應負連帶賠償責任，陳男在事發之後已經賠償50萬元，戴女的債權已獲清償，因此不能再向邱女求償，最終裁定駁回告訴。

兩性,性愛,性生活,sex,做愛,調情（圖／達志／示意圖）

▲戴女抓包丈夫與邱女發生婚外情。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關。）

戴女在判決書中主張，丈夫（現已離婚）是官拜校級的軍官，2021年10月間她發現丈夫返家神色有異，要求檢查手機，赫然發現丈夫與下屬邱女互傳曖昧簡訊，當下便告誡應該以家庭為重，丈夫也保證不會與其他女子產生情愫，沒想到之後丈夫就開始處處提防她，從營區返家之後，竟帶著手機躲進廁所裡。

戴女警覺不對勁，於是找來徵信社人員幫忙，果然抓包丈夫與邱女在外租屋同居，2022年4月7日她親自登門質問，一開門竟撞見兩人衣衫不整幾近全裸，丈夫眼見瞞不住才坦承外遇；後來夫妻倆對簿公堂，丈夫簽下700萬元和解書，卻只賠償50萬元，邱女是丈夫的外遇對象，自然也得負起責任，因此她決定對邱女提告求償50萬元。

邱女則辯稱，陳男簽立離婚協議書時，已當場將「免除邱女關於侵害配偶權之侵權行為之責任」列為條件，戴女既然同意，自然不能再對她提告求償；退一步來說，她與陳男並未同居，也沒有發生性行為，戴女單獨對她求償50萬元顯然過高，以往類似案件求償金額也才10萬元左右，因此希望法官予以駁回告訴。

新竹地院法官認為，邱女明知陳男已婚，仍與對方「衣衫不整」共處一室，確實侵害到戴女的配偶權，衡量雙方身分、地位、經濟狀況等因素，求償金額應為40萬元比較適當。

法官接著表示，邱女與陳男應負連帶賠償責任，既然陳男已經給付50萬元，戴女的債權視同獲得清償，因此不能再對邱女索賠，最終裁定駁回戴女的告訴，全案仍可上訴。

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