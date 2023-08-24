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大陸 大陸焦點 特派現場

陸百萬網紅遊菲遭綁架　全身瘀青照瘋傳！營救商會揭真相

記者黃翊婷／綜合報導

大陸網紅「雅典娜liya」擁有百萬粉絲，日前卻傳出到菲律賓旅遊後失蹤，疑似遭閨蜜母女詐騙賣到東南亞，網路上還流傳一組全身多處瘀青的慘照。對此，協助營救的潮汕商會負責人楊經緯表示，雖然網傳的照片是假的，但被綁架是真的，此外，雅典娜也不是什麼富二代，而是出生於普通的大家庭。

▲網紅雅典娜驚傳遭賣去菲律賓。（圖／翻攝自微博）

▲雅典娜失聯至今，粉絲都很擔心她的人身安全。（圖／翻攝自微博）

「雅典娜liya」外型甜美，2021年曾榮獲世界小姐澳門區季軍，但有網友發現，她在4月23日發布一支影片後就再無更新，至今已經3個多月下落不明。網路上還流傳出部分她與閨蜜的對話截圖，有一說指出，她原本要陪李姓閨蜜到菲律賓旅遊，但閨蜜臨時推託不去，她獨自前往後便人間蒸發。

由於網路風向直指閨蜜疑似涉及詐騙，當事人曾出面解釋，3月時雅典娜到英國旅遊，住在自己家半個月，期間雅典娜曾介紹一名來自東南亞的「斌哥」給她認識，5月因為她心情不好相約出國旅遊，但對方有工作延期到6月，當天則是因為家中臨時有事，改到隔天才出發，雅典娜降落後有打電話報平安，還有提到前往賭場玩樂等事，但之後就再也聯繫不上。

大陸網紅「雅典娜liya」疑似挨打的照片，營救商會澄清是假的。（圖／翻攝自知乎）

▲網傳雅典娜疑似挨打的照片。（圖／翻攝自知乎

不過，就算閨蜜出面澄清，許多網友還是不肯相信，網路上甚至流傳出雅典娜挨打的照片，還有消息指出，家屬已經支付80萬人民幣（約350萬元台幣）贖金，人依舊沒有回來，雅典娜的手機也已經關機。後來有網友表示，雅典娜是揭陽人，於是大眾轉而湧入潮汕商會尋求協助。

根據《羊城晚報》報導，潮汕商會負責人楊經緯表示，雅典娜最後的行蹤是在菲律賓，雖然網傳的挨打照片是假的，但綁架是真的，而且雅典娜也不是什麼富二代，只是出生於很普通的大家庭，為了保證雅典娜本人的安全，具體的營救方案不方便透露太多。

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