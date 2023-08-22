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網紅推薦「行動電源爆炸」！她燒燙傷：差點沒命　業者回應了

▲▼萬用行動電源爆炸！她燒燙傷：差點命沒了。（圖／翻攝Dcard）

▲有網友將萬用行動電源插在插座上充電，沒想到竟突然爆炸。（圖／翻攝Dcard）

記者鄒鎮宇／綜合報導

許多網紅推薦的萬能充行動電源，發生爆炸意外。有民眾表示，行動電源充電時突然發生爆炸，導致她身上多處燒燙傷，直言要不是家人立刻滅火，她恐怕會沒命。對此，業者表示，已跟用戶聯繫並安排班機前往海外了解，「現階段還無法第一時間給予回覆望大家諒解」。

一名使用者表示，她去年12月14日購買該款萬能充行動電源，平常使用都沒有異狀，因此推薦許多朋友購買。然而，她近日將行動電源插在插座上充電時，行動電源竟突然爆炸，導致她身上有多處燒燙傷，「目前人都安全」，「如果不是男友和男友爸爸即時衝進房間滅火，我真的沒（命）了」，而該文被網友轉發至網路論壇Dcard。

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▲▼萬用行動電源爆炸！她燒燙傷：差點命沒了。（圖／翻攝Dcard）

▲網友表示，該款隨身充只使用8個多月，爆炸後身上有多處燒燙傷。（圖／翻攝Dcard）

網友看完紛紛留言，「瘋掉⋯我有一顆」、「我剛剛才放進購物車」、「我的才剛到貨」、「哇勒…剛剛還在用」、「我買了一年多，使用多次都沒事餒」、「哇靠，這款超多網紅妹子在賣，要血流成河了嗎」、「真的是這個牌子的嗎？若從形狀來看，這種外形的行動電源蠻多的」。

對此，業者也在該文下方回應，「早前已與該用戶取得聯繫，因該用戶目前人在海外，我們已安排班機週三前往了解情況，待取得問題商後進行肇事分析報告才能夠釐清真正的肇事原因，販售至今截止至目前為止，此案件為個案發生，還需第三方進行分析後另行通知，我們非常重視此次案件，對於人身安全及產品品質我們更是責無旁貸，但現階段還無法第一時間給予回覆望大家諒解。」

▼業者將飛到海外釐清爆炸原因。（圖／翻攝Dcard）

▲▼萬用行動電源爆炸！她燒燙傷：差點命沒了。（圖／翻攝Dcard）

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