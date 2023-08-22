仁愛礁又起衝突！陸海警局：菲律賓4船闖入向「坐灘」軍艦運補

▲菲律賓控大陸海警用水砲掃射。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸海警局22日表示，菲律賓運補船及海警船22日未經允許進入南沙群島仁愛礁鄰近海域，中國海警依法對其進行嚴正警告、全程跟監、有效規制。

大陸海警局新聞發言人劉德軍指出，8月22日，菲律賓2艘運補船和2艘海警船未經中國政府允許，擅自進入中國南沙群島仁愛礁鄰近海域。

劉德軍提到，中國海警依法對菲船隻進行嚴正警告、全程跟監、有效規制，同時針對菲未搭載用於大規模加固違規建材的實際，從人道主義出發，對菲方向「坐灘」軍艦運送食品等必要生活物資作出了臨時性特殊安排。

▼菲律賓軍艦「坐灘」仁愛礁已20多年。（圖／達志／美聯社）



劉德軍強調，中國對包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，堅決反對菲律賓有關方面借運補之機向非法「坐灘」軍艦運送違規建材，「中國海警將依法在中國管轄海域持續開展維權執法活動。」

中國大陸與菲律賓在仁愛礁的衝突近期越演越烈，菲律賓8月初才控訴陸方海警船以水砲射向菲方船隻，還不讓菲方船隻進行物資補給，不僅危及菲律賓船隻和船員的安全，也損害菲律賓合法在公海航行的自由。

陸方則回應，菲律賓不顧中方勸阻，執意派船擅闖仁愛礁海域，違反《南海各方行為宣言》，中國依法予以攔阻，使用水砲實施警示，現場操作專業、克制，無可非議。

陸方並強調，仁愛礁歷來是中國南沙群島的一部分，1999年，菲方一艘軍艦在仁愛礁非法「坐灘」，中方當即提出嚴正交涉，菲方多次明確承諾拖走「坐灘」軍艦，但24年過去了，菲方不但未拖走該軍艦，還企圖對其大規模維修加固，實現對仁愛礁的永久佔領。

▼陸海警局控菲律賓船隻闖入仁愛礁。（圖／翻攝陸海警局）

