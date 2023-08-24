咖啡豆、洗髮精買1送1！　全台通路「激省優惠」一次看

▲各大賣場通路優惠懶人包。（示意圖／記者湯興漢攝）

生活中心／綜合報導

趕緊衝賣場了！《ETtoday新聞雲》幫整理各大超市、量販、超商等通路祭出的最新限時優惠，不僅有民生用品、零食咖啡豆買1送1，加碼囤超商一系列咖啡組合好康，通通不能放過，提醒部分優惠數量有購買限制，價格以業者現場提供為準。

家樂福

◎Elastine植萃洗髮精系列／潤髮乳／700ml

優惠：438元買1送1

期限：即起～8月30日

◎LocknLock樂扣樂扣PQ長型保鮮盒

優惠：218元買1送1

期限：即起～9月12日

愛買

◎UCC冠軍監修咖啡豆系列／225g

優惠：228元買1送1

期限：即起～8月30日

◎萬歲牌什錦堅果仁系列160g

優惠：219元買1送1

期限：即起～8月30日

好市多

◎科克蘭美國特選牛腱心真空包

優惠：原價339元／kg，特價305元／kg，現省34元／kg

期限：即起～8月27日

◎純在柳丁百香金萱茶

優惠：原價225元，特價175元，現省50元

期限：即起～8月27日

▲全聯指定飲品限時買1送1。（圖／記者林育綾攝）

全聯

◎唯潔雅潔淨柔感抽取式衛生紙140抽x10包／串

優惠：單串125元，2串243元，平均一串121.5元

期限：8月25日～9月7日

◎OP生物分解保鮮膜 360尺x30公分／盒

優惠：單盒特價99元，2盒186元，平均一盒93元

期限：8月25日～9月7日

大潤發

◎桂格三合一系列28-33公克x10入／袋

優惠：138元買1送1，平均每件69元

期限：8月25日～9月7日

◎超人力霸王德卡鹹蛋雞肉咖哩／鹹蛋牛肉咖哩370公克／盒

優惠：198元買1送1，平均每件99元

期限：8月25日～9月7日

美廉社

◎向台香米／台東米／花蓮米／1kg

優惠：特價每包138元，第2件75折，第3件6折

期限：即起～8月30日

◎多力多滋派對包超濃起司米／黃金起司米／156g

優惠：任選2包105元

期限：即起～8月30日

▲7-11祭出限時咖啡飲品組合優惠。（圖／業者提供）

7-11

◎OPEN POINT行動隨時取限量「七夕CITY指定咖啡飲品組合價520元」

優惠：CITY CAFE大杯拿鐵／卡布奇諾任14杯、CITY CAFE大杯美式20杯、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶13杯、CITY PRIMA大杯精品拿鐵7杯、CITY TEA現萃茶純奶茶／純奶青16杯

期限：即起～8月28日

全家

◎經典美式／拿鐵（含特濃）

優惠：+10元多1倍義式濃縮咖啡 （含跨店取兌杯）

期限：即起～9月5日

◎指定甜點半價吃

優惠：購買中杯以上咖啡品項加購指定飲品、隨手包享「甜點半價」優惠

期限：即起～9月19日

OK mart

◎大杯莊園級美式／拿鐵

優惠：每周一持悠遊卡享「同品項第2杯半價」優惠，且不限冰熱

期限：長期優惠

◎西西里咖啡

優惠：單杯西西里咖啡飲品打8折優惠

期限：即起～9月20日