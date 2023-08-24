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咖啡豆、洗髮精買1送1！　全台通路「激省優惠」一次看

▲▼中颱烟花逼近，菜價蠢蠢欲動，中和家樂福一早並未出現搶購防颱物資的民眾，一切尚稱平穩。（圖／記者湯興漢攝）

▲各大賣場通路優惠懶人包。（示意圖／記者湯興漢攝）

生活中心／綜合報導

趕緊衝賣場了！《ETtoday新聞雲》幫整理各大超市、量販、超商等通路祭出的最新限時優惠，不僅有民生用品、零食咖啡豆買1送1，加碼囤超商一系列咖啡組合好康，通通不能放過，提醒部分優惠數量有購買限制，價格以業者現場提供為準。

家樂福 
◎Elastine植萃洗髮精系列／潤髮乳／700ml
優惠：438元買1送1
期限：即起～8月30日

◎LocknLock樂扣樂扣PQ長型保鮮盒
優惠：218元買1送1
期限：即起～9月12日

愛買
◎UCC冠軍監修咖啡豆系列／225g
優惠：228元買1送1
期限：即起～8月30日

◎萬歲牌什錦堅果仁系列160g
優惠：219元買1送1
期限：即起～8月30日

好市多 
◎科克蘭美國特選牛腱心真空包 
優惠：原價339元／kg，特價305元／kg，現省34元／kg
期限：即起～8月27日

◎純在柳丁百香金萱茶 
優惠：原價225元，特價175元，現省50元
期限：即起～8月27日

▲▼全聯賣場，全聯門市，全聯超市，全聯福利中心。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯指定飲品限時買1送1。（圖／記者林育綾攝）

全聯
◎唯潔雅潔淨柔感抽取式衛生紙140抽x10包／串
優惠：單串125元，2串243元，平均一串121.5元
期限：8月25日～9月7日

◎OP生物分解保鮮膜 360尺x30公分／盒
優惠：單盒特價99元，2盒186元，平均一盒93元
期限：8月25日～9月7日

大潤發
◎桂格三合一系列28-33公克x10入／袋
優惠：138元買1送1，平均每件69元
期限：8月25日～9月7日

◎超人力霸王德卡鹹蛋雞肉咖哩／鹹蛋牛肉咖哩370公克／盒
優惠：198元買1送1，平均每件99元
期限：8月25日～9月7日

美廉社
◎向台香米／台東米／花蓮米／1kg
優惠：特價每包138元，第2件75折，第3件6折
期限：即起～8月30日

◎多力多滋派對包超濃起司米／黃金起司米／156g
優惠：任選2包105元
期限：即起～8月30日

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11祭出限時咖啡飲品組合優惠。（圖／業者提供）

7-11
◎OPEN POINT行動隨時取限量「七夕CITY指定咖啡飲品組合價520元」
優惠：CITY CAFE大杯拿鐵／卡布奇諾任14杯、CITY CAFE大杯美式20杯、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶13杯、CITY PRIMA大杯精品拿鐵7杯、CITY TEA現萃茶純奶茶／純奶青16杯
期限：即起～8月28日

全家
◎經典美式／拿鐵（含特濃）
優惠：+10元多1倍義式濃縮咖啡 （含跨店取兌杯）
期限：即起～9月5日

 ◎指定甜點半價吃 
優惠：購買中杯以上咖啡品項加購指定飲品、隨手包享「甜點半價」優惠
期限：即起～9月19日

OK mart
 ◎大杯莊園級美式／拿鐵 
優惠：每周一持悠遊卡享「同品項第2杯半價」優惠，且不限冰熱 
期限：長期優惠

◎西西里咖啡
優惠：單杯西西里咖啡飲品打8折優惠
期限：即起～9月20日

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搶便宜優惠賣場超商買1送1

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