網紅行動電源爆炸殘骸照曝光　僅剩外殼可辨識

▲墨子科技行動電源爆炸。（圖／墨子科技臉書留言）

記者陳俐穎／綜合報導

網紅行動電源發生爆炸意外，由墨子科技推出的行動電源「萬能充Pro多功能行動電源」，用戶在充電時突然爆炸，身上也出現多處燙傷。而對此意外，墨子科技也發布回應表示，目前成立專案小組，深入調查分析中。但許多消費者仍不埋單，留言也出現行動電源爆炸殘骸照，爆炸程度嚴重。

▲墨子科技行動電源爆炸。（圖／墨子科技臉書留言）

墨子科技的聲明中表示，對此意外深感抱歉，並成立專案小組，深入調查分析中。於事發第一時間與遠在金門的使用者取得聯繫，並預計前往現場了解情況。目前尚難單從圖片及文字上得知真正的事件原因。倘若消費者仍有疑慮，可直接至全台授權獨立維修中心進行產品的健檢服務，若有產品問題本公司絕對負責。

不過雖然公司發布道歉聲明，但聲明中把在金門發生的爆炸事件稱為「遠在海外」，也讓網友十分不解，認為公司在欲蓋彌彰，除了道歉聲明出現爭議之外，也有民眾在留言區表示，自己也購入同款行動電源沒半年就已經膨脹，且不只一名消費者反應，消費者也表示，對品管存疑。

▲當事人貼出受傷照片。（圖／墨子科技臉書留言）

除此之外，留言區也出現被燒毀的行動電源，從當事網友貼出的圖可以看出，整顆行動電源幾乎完全被燒毀，僅剩下4分之一還能辨識，網友也表示，當時人在睡夢中，被爆炸的融化物，噴濺燙到驚醒，發現爆炸起火。