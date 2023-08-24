開朋友BMW命喪台64線！29歲男火燒車慘死　父奔殯儀館悲痛認屍

記者戴上容／新北報導

新北市台64線快速道路傳出死亡車禍！29歲鄭姓男子駕駛向友人借來的BMW3系列豪車，今天（24日）凌晨4時許，不明原因撞上工程車後起火燃燒，工人第一時間將已明顯死亡鄭男拉出，消防人員也立即趕抵灌救，如今救援畫面曝光，整台車燒成廢鐵，讓人怵目驚心。而家住板橋的鄭父，聞訊後到殯儀館悲傷認屍，至於詳細肇事原因有待警方進一步調查。

▲台64發生死亡車禍，29歲男自撞工程車亡。（圖／記者戴上容翻攝）

據了解，家住板橋的29歲鄭姓男子，今天（24日）凌晨4時許和家人說要去找朋友後，駕駛向朋友借來的BMW3系列轎車，沿台64線快速道路往八里方向行駛，行經15.4公里處時，不明原因撞上外側車道的工程車，整部車瞬間起火燃燒，一旁施作燈座的工人立刻將鄭男拉出，但鄭男已當場死亡。

事發後，同住的鄭父聞訊後悲傷到殯儀館認屍，不能相信親愛的兒子已天人永隔。

新北市消防局獲報派員趕到現場時，拉出警戒範圍，立即架設水線進行灌救，三重警方獲報趕抵，初判現場共有3部車在作業，第一部為工作車，第二部為防撞車，最後則為警示車，鄭男所撞上的是在最後方的警示車，是否酒駕及確切車禍事故原因仍待釐清。