賴品妤被推倒？　他曝第三視角影片：比較像自己撞到攝影機腳架

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記者詹宜庭／台北報導

民進黨立委賴品妤24日指控，她今日出席醫學會乾眼衛教活動離場時，遭到中天記者狂追而摔倒在地，並質疑「下週我還要遇到什麼樣跟蹤騷擾、暴力行為？」不過，資深媒體人黃揚明在臉書發布第三視角影片，認為賴品妤跌倒，比較像是自己撞到攝影機腳架被絆倒，然後說是中天記者推她。

賴品妤父親賴勁麟的雲豹能源公司近日遭國民黨質疑「大賺綠能財」，其公司多次捐贈政治獻金給綠營政治人物。對此，賴勁麟宣布辭去「雲豹能源」及其他18家綠能公司董座職務，但仍被外界解讀是為女兒賴品妤選情止血。

賴品妤今日在臉書發文表示，她在醫療記者會現場遭到中天記者狂追，因而摔倒在地，東西也灑了一地。而同一位中天記者上周也在她回答完提問後，一直不斷跳針問問題，在她進入詢問鬼打牆離去時，惡意移花接木成「落跑」，甚至還在醫療記者會上跳針詢問已回答過的問題，她則不厭其煩地逐一回答。

然而，賴品妤說，當她受訪完離開時，該名中天記者在記者會現場狂追，造成現場一片混亂，推擠中她也因此而摔倒。她質疑，「請問中天新聞，下週我還要遇到什麼樣跟蹤騷擾與暴力行為？」

不過，黃揚明隨後也在臉書發布文章及影片表示，記者採訪還是配戴密錄器比較好，不然被指控推人時，很可能沒證據證明自己清白。他認為，今天賴品妤跌倒，比較像是自己撞到攝影機腳架被絆倒，然後說是中天記者推她。