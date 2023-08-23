鯤鯓海堤環境營造及十二佃疏洪箱涵工程　獲公共工程優質獎

▲六河局以鯤鯓海堤環境營造及十二佃疏洪箱涵工程，獲公共工程優質獎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

第六河川局獲選第1名的「台南市南區鯤鯓海堤環境營造工程」，係以「禦潮安全」、「生態永續」、「特色文化」及「節能減碳」四大主軸，將既有生硬混凝土海堤重新打造為生態綠堤防，並完善堤頂自行車道及串聯自然水岸觀光，使老舊鯤堤獲得新鯓，重現鯤鯓風華。

工程設計透過多層次多樣性複層林植栽配置、營造綠色吸碳海堤及縫合海岸景觀，相關設施融入在地鯤鯓文化、自然景觀、生態及耐久性，使人類活動、生物棲地及海岸景觀，取得完美平衡。

獲選第三名的「曾文溪排水十二佃疏洪箱涵新建工程」亦以「防洪安全」、「生態永續」、「特色休憩」及「節能減碳」作為四大主軸，提昇防洪功能，提高人民生活品質，營造共存、共生、共榮之願景，再現南臺灣曾文溪排水風華。工程特色包括既有爐石去化地改再利用、與計畫道路共構、完成整體交通網絡、選用合宜材料提高結構物生命周期、營造植生綠帶、設置多功能廣場新地標。

六河局非常感謝經濟部評選委員對於工程品質的肯定，能在經濟部內眾多的工程單位中榮獲佳績殊榮。此外，對於目前水利工程面臨氣候變遷與工程減碳挑戰下，第六河川局也將持續與大環境共同與時俱進，持續在工程品質上精進，落實工程減碳與生態永續政策，也歡迎地方民眾一起來關心及走讀台南新地標。