勘察體育場館、赤嵌樓修復　趙卿惠要求公共工程如期如質完工

▲台南市副市長趙卿惠近日視察施工中的全會競賽場地，及國定古蹟赤嵌樓修復工程，要求廠商務必如期如質完工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市重視公共工程品質！睽違16年重回台南舉辦的全國運動會將於10月盛大舉行，黃偉哲市長積極向中央爭取14處競賽場館整修經費1.7億元，務求提供優質、友善、安全的競技場地，副市長趙卿惠近日視察施工中的競賽場地，要求廠商務必如期如質完工。

趙卿惠要視察國定古蹟赤嵌樓修復情形時，則感謝團隊以「頂真」的台南精神保存歷史資材、延續建築之美，讓台南400深具教育意義。

趙卿惠副市長27日聽取體育局工程進度規劃簡報，提醒廠商除須確保工程如期完成，更要注意施工品質，尤其是足球場及橄欖球場整修工程的球場草皮，請體育局務必注意場地平整，持續進行草皮養護，以提供選手舒適安全的競賽環境；另外，在視察台南市立馬術場整修工程時，也特別關心圍欄高度、平整度和排水性等規劃，以確保馬匹、運動員與觀眾的安全。

而田徑場優化工程正進行看台屋頂整修擴建，提供觀眾可遮風避雨、安全舒適的座位區，相關入口及中島廣場亦進行整修，塑造運動意象氛圍，以煥然一新的外觀迎接各地運動好手。

趙卿惠副市長28日則前往視察國定古蹟赤嵌樓修復工程。負責修復的建築師許正傑表示，木構漆作修復以桐油加上礦物性色粉為塗料，呈現傳統建築色彩；彩繪匠師陳敦仁則詳細說明木作批麻捉灰的工序方法及傳統建築彩繪修復技法，而結構補強也是此次整修工程的重點項目，施工團隊針對屋脊、垂脊等結構性受損部位，進行詳細檢修補強，期望赤嵌樓在此次修復工程完成後能保留原來風貌且維持更久。

趙卿惠副市長表示，傳統工藝的修復精神令人感動，台南做為文化古都的偉大，就在於注重細節，追求頂真！感謝修復團隊的用心，讓赤嵌樓修復後仍能保留原有風貌，期盼接下來能把古蹟保存修復的核心價值，結合台南400向外宣傳，讓更多民眾了解修復藝術與見證歷史軌跡。

台南市政府研考會表示，市府全力推動重大建設並推動管考機制，由副市長趙卿惠定期召開重大公共建設推動會報，更針對重要個案計畫定期召開會議進行評核與檢討，積極協商解決困難問題，研考會亦不定期辦理視察，實地瞭解工程計畫辦理情形，務求市政建設盡善盡美。