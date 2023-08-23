最新成颱機率5成↑　預估路徑曝

記者陳俊宏／台北報導

成颱機率提高！氣象專家賈新興今天（23日）表示，位於台灣東南方海面的熱帶系統，下周一成颱機率超過5成，若屆時成颱，由於距離台灣很近，很可能發布海上警報；而目前預報路徑跟杜蘇芮颱風很像，走巴士海峽南邊過去。

▼賈新興表示，周五有3、4成的機率變颱風，下周一成颱機率超過5成。（圖／翻攝賈新興YouTube）



[廣告]請繼續往下閱讀...

賈新興說，周四、周五午後各地有局部短暫雷陣雨；周六到下周一午後苗栗以南有零星短暫陣雨。

賈新興引用最新歐洲模式資料提到，位於台灣東南方海面的熱帶系統，周五有3、4成的機率變颱風，下周一成颱機率超過5成，預報路徑跟杜蘇芮颱風很像，走巴士海峽南邊過去。

▼最新歐洲系集模式預測未來10天颱風侵襲機率圖。（圖／翻攝賈新興YouTube）

賈新興分析，由於該系統距離台灣很近，若成颱，依照目前預報路徑，可能很快發布海上警報，特別是台灣東南方海域和巴士海峽；不過，由於是比較後期資料，得繼續觀察。

賈新興指出，下周二中午起至下周三，可能受熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，花東及屏東有局部陣雨；下周四、下周五花東及恆春半島有局部陣雨，午後新竹以南有局部短暫陣雨。

至於近期是否可能有颱風發展，中央氣象局預報員曾昭誠接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，這周看起來不會有，下周再來看；另外，位於菲律賓東北方海面的擾動發展條件沒那麼好，得持續觀察。