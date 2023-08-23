快訊／柯文哲喊跨黨對話　民進黨3問：中華民國與中共互不隸屬？





▲民進黨發言人張志豪。（圖／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

民眾黨主席柯文哲今（23日）拋出主張，盼逐步降低兩岸惡意螺旋，他也會與各黨領袖展開對話，拋開舊框架。對此，民進黨發言人張志豪提出3問，請柯先跟自己「對話」：為什麼要拋出重啟服貿？為什麼對中國暫停台灣芒果輸入沒有態度？中華民國與中華人民共和國是否互不隸屬？

張志豪今天下午在民進黨中常會後記者會答覆媒體提問說，民進黨主席賴清德的立場很清楚，就是「承諾不變、善意不變」，並且願意在基於互利、尊嚴、對等，沒有先決條件下，與對岸展開對話，創造和平共榮。

張志豪也建議，柯文哲在拋出對話想法之際，應該先跟自己「對話」。他詢問柯文哲：第一，為什麼要拋出過時的重啟服貿？第二，為什麼對中國暫停台灣芒果輸入，閃躲沒有態度？第三，中華民國與中華人民共和國，是否互不隸屬？柯文哲應先誠心向社會大眾做報告。

據轉述，賴清德今天在中常會表示，維持台海的和平穩定，是兩岸共同的責任，中國必須正視中華民國台灣的民主成就，尊重台澎金馬人民，民主自由的生活方式，他要重申「承諾不變、善意不變」，並且願意在基於互利、尊嚴、對等，沒有先決條件下，與對岸展開對話，創造和平共榮。

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）