樂見柯文哲願跟各黨領袖對話　國民黨：喝咖啡、吃個飯都很好

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨2024總統參選人柯文哲今（23日）拋出一主張，指自己會以最開放的態度與各黨領袖展開對話，並拋棄舊框架、建立新共識。對此，國民黨發言人楊智伃表示，「我們當然是樂見啊」，只要大家團結一致下架民進黨的理念一致，國民黨一定希望能跟所有「非綠聯盟」領袖喝咖啡、吃個飯、聊聊天。

▲柯文哲23日赴台北忠烈祠。（圖／記者林敬旻攝）

今日是823砲戰65週年，柯文哲上午到台北忠烈祠獻花，並於行程結束後，透過臉書表示，「我主張逐步降低兩岸惡意螺旋，在沒有預設政治前提的交流對話與經濟民生議題，展開對話、為民求利。在此之前，我也會以最開放的態度與各黨領袖展開對話、拋棄舊框架、建立新共識」。

對此，楊智伃在國民黨中常會後接受媒體聯訪時表示，「我們當然是樂見啊，一定是這樣樂見的」，國民黨必須朝「非綠大聯盟」方向進行，只要大家團結一致下架民進黨的理念一致，一定希望能跟所有非綠聯盟領袖喝咖啡、吃個飯、聊聊天，都是很好的。

至於國民黨是否擔心「郭柯合」，楊智伃說，在國民黨推出總統候選人之前，外界都有好多傳聞跟選擇，但她認為其實也不需要有太多猜測跟想像，後面大家會團結一致，而主要是國民黨得好好努力，拉高侯的民調，一步一腳印一定可以獲得大家支持跟肯定。