快訊／賴清德：823對中華民國台灣意義重大　維護和平是兩岸任務

記者呂晏慈／台北報導

民進黨主席賴清德今（23日）在中常會表示，「823這一天，對中華民國台灣來說，是意義重大的日子」，感謝國軍與金門人的付出，而維持台海和平穩定是兩岸共同的責任，中國必須正視中華民國台灣民主自由的生活方式，台灣會堅守維持台海與區域和平穩定的重要任務。

▲民進黨總統參選人賴清德。（資料照／記者李毓康攝）

賴清德表示，65年前發生在金門的這一場戰役，守護了台澎金馬的民主自由，為中華民國台灣的和平與繁榮奠下基礎，但也因為823砲戰的爆發，金門承擔了戰地政務所帶來的自由限制，經濟發展也受到影響，因此錯失許多機會，這也是應該要彌補、中央政府加強離島補助的原因之一。

賴清德說，「我非常清楚國軍守護國家、守護民主的辛苦與犧牲，也很感念金門人的付出」，今天要向當年在823砲戰中，犧牲奉獻的台灣軍民同胞，以及65年來，勞苦功高的國軍致敬，謝謝他們始終站在第一線，守衛國家的安全與和平。

賴清德指出，維持台海的和平穩定，是兩岸共同的責任，中國必須正視中華民國台灣的民主成就，尊重台澎金馬人民，民主自由的生活方式，他要重申，「承諾不變、善意不變」，並且願意在基於互利、尊嚴、對等，沒有先決條件下，與對岸展開對話，創造和平共榮。

賴清德表示，民主和平是台灣人生活的根基，重要的像空氣一樣，但也是如此的理所當然，一旦失去了，才知道會無比難受，今天紀念823戰役，就是為了記取戰爭殘酷的歷史經驗，全力追求永久和平，台灣會堅守維持台海及區域和平穩定的重要任務。