郭台銘捐2千萬美元成立基金會　金門黨部主委爆黑歷史：什麼都沒

▲侯友宜、陳玉珍出席八二三砲戰65周年紀念和平祈福活動。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／金門報導

鴻海創辦人郭台銘昨在金門宣布投入2000萬美元，成立金門和平倡議基金會。但此行為遭國民黨金門黨部主委吳興邦嗆，郭曾說要送金門20台電動巴士，結果一台都沒有，不見兔子不撒鷹，也沒有看到兔子啊。並讚國民黨總統參選人侯友宜這次在金門提出的6大政策，不僅實際也貼切，這些都是金門人有感的事物。

侯友宜、郭台銘這兩天都在金門，侯昨在金門提出「金廈大橋公投」等六大主張，包括打造金門為兩岸經貿示範區、金廈新三通、推動「金廈和平大橋」通橋公投等；郭台銘則宣布，投入兩千萬美元成立「兩岸和平倡議基金會」，推動創設「兩岸和平協商辦公室」。

對此，吳興邦表示，侯友宜這趟是徵召後第一次到金門，侯提出的6大主張，對金門人很有用，不像民眾黨主席柯文哲提出興建金廈大橋，看起來只是說說而已，「就像說我愛你，你有給我房子嗎？你有給我錢嗎？要有具體的方法，侯友宜把問題實實在在都講出來，方法也講出來」。

對於郭台銘要投入2000萬美元，成立金門和平倡議基金會。吳興邦大酸，郭台銘的2000萬先到手再說，他的2000萬美金是6億多台幣欸。郭台銘曾經在金門開支票，要送金門20台的電動巴士，結果一台都沒有，不見兔子不撒鷹，沒有看到兔子。

