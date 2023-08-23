和平倡議被嗆「賣台」怒了！　郭台銘：希望蔡英文宣布台獨啊

▲郭台銘金門議會演說。（圖／記者陳煥丞攝）

記者鄭佩玟／金門報導

鴻海創辦人郭台銘今（23）日上午至金門議會發表演說時，卻驚遇有意投入金門立委選戰的台灣基進高雄市黨部執行長楊佩樺，衝入議會場高喊郭台銘提出「郭台銘提出金門倡議就是賣台！和平倡議宣言是不是要把台灣賣掉！」郭台銘隨後受訪回應，「大家如果承認我是賣台的話，那我請小英總統，等一下可以去問她，請她在這裡金門宣布停止ECFA，明天起廢止ECFA！兩岸不再往來！」

郭台銘今早10時30分在金門縣議會發表演說，豈料卻遭楊佩樺鬧場，她數次大吼「郭台銘為什麼要賣台」，並與現場民眾及工作人員爆發口角及肢體衝突，郭的演講立即失去焦點。

針對演說恐怕失焦，郭台銘表示，希望今天的媒體報導要幫忙平衡一下，因為這份演說稿從昨晚9點半回去改了好幾版，連同演說稿及影片在內，都是他精心所準備，就是希望在八二三砲戰的今天，喚起世人重視兩岸和平。郭因此感慨，如果媒體都不報導他的講話，卻報導一個鬧劇，「這對我不公平！這對一個希望和平的人民不公平！」。

郭台銘乘船遊大膽島時受訪強調，「大家如果承認我是賣台的話，那我請小英總統，等一下可以去問她，請她在這裡金門宣布停止ECFA，明天起廢止ECFA！兩岸不再往來！」郭台銘問若這一宣布下去，台灣的經濟、股市會到什麼程度跟狀況？「希望民進黨政府第一個宣布停EFCA，第二宣布台獨。」郭台銘強調，目前局勢應該重啟談判，對兩岸經濟和平才是有助益的。