藍金門議長洪允典拋挺郭言論　國民黨：考紀會將作了解

記者蘇晏男／台北報導

國民黨籍金門縣議會議長洪允典今（23日）陪同鴻海創辦人郭台銘在金門跑行程，並在受訪時說出祝福郭能當選、國民黨已四分五裂了等語，引發討論。對此，國民黨發言人楊智伃表示，相關言論會由考紀會作了解。國民黨文傳會主委林寬裕則說，如果國民黨裡的人都用這態度說四分五裂，有點欠公允的，每位國民黨一份子都要發揮自己力量來愛惜這大家庭。

▲洪允典與郭台銘在金門太武山「毋忘在莒」勒石前合影。（圖／記者陳煥丞攝）

郭台銘22日至23日到金門走訪，洪允典陪同郭到太武山跟搭船繞行大膽島一周，期間洪受訪時說出「祝福他（指郭台銘）能夠當選」、「國民黨沒有什麼大不了，它現在已經四分五裂了」等語，並強調忠黨愛國是金門人的本分，國民黨現在有些人把黨當工具，賺取自己的利益，他感到很痛心；至於是否會退黨，洪表示，「現在還沒有考慮」。

對於上述洪允典的發言，楊智伃表示，郭台銘尚未參選，所以大家會有很多臆測跟猜想，但國民黨中央相信郭會依照承諾，繼續幫藍軍找到更多票源，也會支持國民黨2024總統參選人侯友宜，其他相關言論會由考紀會作了解。

針對若「挺郭」人士幫郭發動獨立參選連署，未來國民黨是否會禁止黨員參與，林寬裕說，國民黨主席朱立倫講過，國民黨是大家庭，每個分子都有責任義務來維護這個大家庭，如果這家庭裡的人都用這態度說四分五裂，有點欠公允的，每位國民黨一份子都要發揮自己力量來愛惜這大家庭。