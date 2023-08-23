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大量球迷中鏢！看完龍獅戰「手肘刺痛哀哀叫」　嘉市棒球場回應了

昨晚龍獅大戰在嘉義市立棒球場舉行，吸引6,219名觀眾進場，未料卻有不少球迷看完比賽出現「手肘刺痛」的狀況。（翻攝自嘉義市政府警察局第二分局臉書）

▲昨晚龍獅大戰在嘉義市立棒球場舉行，吸引6219名觀眾進場。（翻攝自嘉義市政府警察局第二分局臉書）

圖文／鏡週刊

中華職棒安排在嘉義市立棒球場的賽事不多，今年8月就只有昨（22）晚的味全龍、統一獅之戰是在嘉義進行，未料昨日許多球迷在看完比賽後感到「手肘刺痛」，不管大人小孩都出現一樣的症狀，懷疑是座椅出了問題。對此，管理單位嘉義市立體育場也做出回應了。

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昨晚在嘉義市立棒球場進行的龍獅戰，吸引6,219名觀眾進場，未料今（23）日上午有網友在臉書社團「嘉義綠豆大小事」發文，指出昨晚一行5人到球場看球，全都出現手肘刺痛的情形，當下以為是被蚊子咬，但事後回想發現蚊子怎麼可能只咬手肘，懷疑是椅子出了問題。

網友反映到嘉義市立棒球場看完球後，手肘出現刺痛情形，懷疑是座椅出了問題。（翻攝自嘉義綠豆大小事臉書）

▲網友反映到嘉義市立棒球場看完球後，手肘出現刺痛情形，懷疑是座椅出了問題。（翻攝自嘉義綠豆大小事臉書）

不少昨日進場的球迷看到貼文後，紛紛留言表示自己也有同樣症狀，「我們14位去，也是同樣的不舒服感！小孩回家洗澡更是唉唉叫！」「有，我們家孩子也是」「我現在摸也刺痛」、「三個人都手肘刺痛+1 靠到椅子的黑色把手之後開始刺痛」、「每次都會，我還以為是我自己的問題……無言」。

據《自由時報》報導，對於球迷出現手肘刺痛問題，嘉義市立體育場場長林居璋表示，主要是內野一壘側位置觀眾出現這樣的狀況，可能是近期氣候炎熱，導致座椅扶手表面材質剝落，目前設施還在保固期，將聯繫廠商勘查、改善，確保民眾未來觀看比賽不會造成不適。

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