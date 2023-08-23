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海濤法師爭產40億　前司法院副院長出面談判

吳秀慧去年3月偕丈夫、律師，與自稱代表海濤的人士相約談判，前司法院副院長城仲模也到場關心。

▲吳秀慧去年3月偕丈夫、律師，與自稱代表海濤的人士相約談判，前司法院副院長城仲模也到場關心。

圖、文／鏡週刊

海濤法師弘法時以一句「假的，眼睛業障重」紅遍半邊天，2021年他宣布退出海濤弘法集團引發熱議。本刊調查，海濤是與管帳的在家女弟子吳秀慧鬧翻出走，隨著多起官司開打，揭露更多驚人內情，不僅傳出海濤是因女人及錢被趕走，更驚爆旗下6個協會及佛教團體，資產高達至少40億元，雙方協商分產過程中，連前司法院副院長城仲模也被捲入。

海濤與吳秀慧雙方鬧翻後，去年3月，前司法院副院長城仲模帶頭與一名李姓男子及律師至律師事務所，其中一人戴著調查局MJIB字樣的帽子，與吳秀慧及其律師相約談判，城仲模全程不發一語，李男自稱代表海濤，若吳秀慧與丈夫林基城不配合交出海濤的相關印鑑、存摺，「有人會透過黨政軍來處理這件事。」

海濤本名黃榮享（圖），弘法30年累積逾40億元身價，與合作夥伴吳秀慧爆發爭產風波。（翻攝如意吉祥YouTube）

▲海濤本名黃榮享（圖），弘法30年累積逾40億元身價，與合作夥伴吳秀慧爆發爭產風波。

由於城仲模在司法界輩份極高，他到場後雖不發一語，加上其中一名男子還頭戴調查局的帽子，營造出司法關係良好的樣子，吳秀慧這一方對城仲模一行人相當尊重，傳當時雙方一度有意和解進行分產，但雙方都想全拿都不退讓，後來無共識。

海濤集團執行長吳秀慧（圖）負責管帳，她是佛門在家弟子，遭海濤解職後，目前仍在管理集團。（翻攝生命電視台臉書）

▲海濤集團執行長吳秀慧（圖）負責管帳，她是佛門在家弟子，遭海濤解職後，目前仍在管理集團。

事後吳秀慧認為，在談判時曾被出言恐嚇，因此對李男等人提告，城仲模則因從頭到尾沒有開口，所以未在被告名單內。但自稱代表海濤的李男，宣稱請出前司法院副院長城仲模「喬」爭產，不但沒能化解雙方歧見，海濤還被迫退出弘法集團，更惹出許多訴訟爭議，恐怕是城仲模始料未及。

前司法院副院長城仲模（圖）去年3月至律師事務所關心海濤案談判，全程不發一語。

▲前司法院副院長城仲模（圖）去年3月至律師事務所關心海濤案談判，全程不發一語。

海濤與吳秀慧鬧翻後，2020年5月曾請弟子至三星道場搬現金。

▲海濤與吳秀慧鬧翻後，2020年5月曾請弟子至三星道場搬現金。

司法院前副院長城仲模表示，記得去年是先去宜蘭的道場，也去看一個很漂亮的湖，發現他們有一些糾紛，至於被拍到在海濤案談判的地方出現，城仲模表示，可能是回程時順道過去的，已不記得了，他強調，自己個性謹慎，當時發現對方可能有一些法律糾紛，又是宗教事務，他就完全不介入，因此當時什麼都不講。

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【海濤爭產戰弟子2】自稱毛澤東、習近平分身　海濤精神狀況惹人憂
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