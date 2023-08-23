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網紅正妹「迪士尼放送乳頭」！挨轟急滅火：是社會實驗

香港網紅Emilia（黃于喬）因在香港迪士尼穿著過度暴露，引發關注與討論。（翻攝自Emilia IG）

▲香港網紅Emilia（黃于喬）因在香港迪士尼穿著過度暴露，引發關注與討論。（翻攝自Emilia IG）

圖文／鏡週刊

日前一名香港網紅Emilia（黃于喬）因在香港迪士尼穿著過度暴露，引發關注與討論，有不少網友大讚很性感，但也有不少質疑聲浪，隨著爭議愈來愈大，本人緊急滅火澄清是為了社會實驗。

香港女權網紅Emilia主張身體自主，又大賣自己性感照片撈金，近日還在香港迪士尼穿蕾絲胸罩放送雙乳，只見她搭乘旋轉咖啡杯時，大膽將披肩上衣掀開，露出半透明的胸罩，兩顆「葡萄乾」清晰外露，養眼畫面雖吸引不少關注與話題，但也引發許多網友抨擊，認為她的女權就像變態到處裸露。

▲▼ 。（圖／）

▲Emilia在搭乘旋轉咖啡杯時將披肩上衣掀開，露出裡面性感的紫色內衣，乳頭清晰可見。（翻攝自Emilia IG）

眼見輿論持續延燒，Emilia也出面回應此事，指該舉動主要是出於實驗，因之前看到美國一名女生教人家護理頭髮，結果竟有中東網友留言抨擊女人露髮是罪孽、蕩婦、不自重，讓她覺得實在太可笑，因此想看看如果發生在她的身旁，大家會有什麼反應。

香港網紅Emilia（黃于喬）身材姣好。（翻攝自Emilia IG）

▲香港網紅Emilia（黃于喬）身材姣好。（翻攝自Emilia IG）

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