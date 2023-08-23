超勇阿嬤急看孫！國道遭鐵片砸破前擋　她淡定貼膠帶再上路

▲國道1號222.5K鐵片砸中自小客。（圖／國道警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

超勇！下午台南安定一名64歲蕭姓阿嬤，要去台中看在醫院待產的女兒和即將出生的小孫子，17日下午行經國1北向222.5公里處時，遭到巨大鐵片插入擋風玻璃，被擊中時當下並沒有嚇到，反而內心無比感恩有媽祖護體，行駛下交流道，買了2捲膠帶貼上擋風玻璃又重新上路。

這名超勇阿嬤說，當天下午1:30分出發由安定交流道前往台中，行經西螺休息站暫時休息上洗手間，隨即再上高速公路，未久到北斗交流道之前，突然發現天空中飄出類似長條白色的紙張，大約一秒鐘時間還來不及反應是何物時，

突然間重物直接擊中擋風玻璃右下角。

▲國道1號222.5K鐵片砸中自小客。（圖／翻攝自圖說會寫翻攝自禍事故肇責分析車禍調解群）

蕭女指出，被擊中時當下並沒有嚇到，反而內心無比感恩有媽祖護佑，慶幸自己無傷痛，隨後由中間車道切換到外車道，減慢速度下北斗交流道找到一家小7買了兩卷膠帶，把鐵片和擋風玻璃都全部貼好，以防擋風玻璃因為逆風全部掉落，黏好之後再次北上北斗交流道，

蕭女說，當弟弟打電話來說，「這要向公路警察局報案」，才又將車開下員林交流道到路邊的小７報警，事後警察幫她把鐵片取下時，才發現真的很重，後來維修費用花了1萬8千元。

▲國道1號222.5K鐵片砸中自小客。（圖／翻攝自WoWtchout-地圖型行車影像分享平台）

國道第三公路警察大隊表示，本案發生在8月17日3點08分國道1號北向222.5公里中線車道，發生自小客車遭鐵片砸中前擋風玻璃的交通事故，造成該部自小客車前擋風玻璃受損，事故發生後當事人自行下交流道，並由員林分隊巡邏車接續處理。

警方指出，本件事故已申請調閱CCTV影像及ETC門架影像，詳細肇事經過及原因由本大隊持續調查釐清中。此呼籲用路人行車前應將貨物捆紮牢固、嚴密覆蓋，勿超長超高超寬及超載，若發生掉落結果，將依處罰條例第30條規定處3000元至18000元罰鍰，若發生事故則有民事甚至刑事責任。

▲國道1號222.5K鐵片砸中自小客。（圖／國道警方提供）