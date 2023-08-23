　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

超勇阿嬤急看孫！國道遭鐵片砸破前擋　她淡定貼膠帶再上路

▲國道1號222.5K鐵片砸中自小客。（圖／翻攝自圖說會寫翻攝自禍事故肇責分析車禍調解群 國道警方提供）

▲國道1號222.5K鐵片砸中自小客。（圖／國道警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

超勇！下午台南安定一名64歲蕭姓阿嬤，要去台中看在醫院待產的女兒和即將出生的小孫子，17日下午行經國1北向222.5公里處時，遭到巨大鐵片插入擋風玻璃，被擊中時當下並沒有嚇到，反而內心無比感恩有媽祖護體，行駛下交流道，買了2捲膠帶貼上擋風玻璃又重新上路。

這名超勇阿嬤說，當天下午1:30分出發由安定交流道前往台中，行經西螺休息站暫時休息上洗手間，隨即再上高速公路，未久到北斗交流道之前，突然發現天空中飄出類似長條白色的紙張，大約一秒鐘時間還來不及反應是何物時，
突然間重物直接擊中擋風玻璃右下角。

▲國道1號222.5K鐵片砸中自小客。（圖／翻攝自圖說會寫翻攝自禍事故肇責分析車禍調解群 國道警方提供）

▲國道1號222.5K鐵片砸中自小客。（圖／翻攝自圖說會寫翻攝自禍事故肇責分析車禍調解群）

蕭女指出，被擊中時當下並沒有嚇到，反而內心無比感恩有媽祖護佑，慶幸自己無傷痛，隨後由中間車道切換到外車道，減慢速度下北斗交流道找到一家小7買了兩卷膠帶，把鐵片和擋風玻璃都全部貼好，以防擋風玻璃因為逆風全部掉落，黏好之後再次北上北斗交流道，

蕭女說，當弟弟打電話來說，「這要向公路警察局報案」，才又將車開下員林交流道到路邊的小７報警，事後警察幫她把鐵片取下時，才發現真的很重，後來維修費用花了1萬8千元。

國道1號222.5K鐵片砸中自小客。（圖／翻攝自WoWtchout-地圖型行車影像分享平台）

▲國道1號222.5K鐵片砸中自小客。（圖／翻攝自WoWtchout-地圖型行車影像分享平台）

國道第三公路警察大隊表示，本案發生在8月17日3點08分國道1號北向222.5公里中線車道，發生自小客車遭鐵片砸中前擋風玻璃的交通事故，造成該部自小客車前擋風玻璃受損，事故發生後當事人自行下交流道，並由員林分隊巡邏車接續處理。

警方指出，本件事故已申請調閱CCTV影像及ETC門架影像，詳細肇事經過及原因由本大隊持續調查釐清中。此呼籲用路人行車前應將貨物捆紮牢固、嚴密覆蓋，勿超長超高超寬及超載，若發生掉落結果，將依處罰條例第30條規定處3000元至18000元罰鍰，若發生事故則有民事甚至刑事責任。

▲國道1號222.5K鐵片砸中自小客。（圖／翻攝自圖說會寫翻攝自禍事故肇責分析車禍調解群 國道警方提供）

▲國道1號222.5K鐵片砸中自小客。（圖／國道警方提供）

ET快訊
台籍重刑犯恐關到死！　妻砸大錢雇黑幫劫囚
公園摘野菇來吃！　台中女中毒休克
恐怖畫面曝！21歲妹開奧迪「大旋轉」　女路人噴飛命危
快訊／午後雷雨！16縣市「大雨特報」
準颱風「蘇拉」有2路徑！　下周逼近台灣
Energy爆簽約復出！　相信音樂3字藏玄機
快訊／恐怖！　西門町出現3公尺巨蟒爬竄
總裁級渣男被控射後不理！她抱2歲女找爸爸淚：要上學還父不詳
快訊／遺囑有效！1.3億遺產逆轉　邱瓈寬可繼承
陳盈潔上囚車畫面曝！　未上手銬腳鐐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

頂級香氛蠟燭藏高純度安毒　竹聯幫平堂操盤台加運毒！5人被逮

快訊／新莊婦爬上新月橋「獨坐橫柱」　見警救援狂吐苦水

公園見整片野菇！女當晚餐吞了中毒休克　吃的竟是「惹事毒菇」

Y字路口車禍！高雄左轉騎士擦撞右轉轎車　倒地遭輾爆頭拖行慘死

驚悚片！21歲妹酒駕開奧迪猛撞　行人噴飛「空中轉一圈」重摔命危

跟異性聊到笑嗨嗨！他炸醋意強上前女友　酒醒後悔31萬換免囚

網路愛情+高獲利投資攏係假　潮州警1天阻詐2案...保住民眾192萬

桃園龜山民宅清晨大火　爺孫受困！共生面罩建功

快訊／南投集集鎮里幹事遭追砍！中數刀驚喊：救命　驚悚畫面曝光

洗手台掉國道「躺中間車道」　貨車駕駛竟衝下車撿...驚險畫面曝

李多慧變「綜藝咖」？　與籃籃搞笑嗨跳機械舞

外送箱拉鍊不小心掉了　騎士遇天使路人幫提醒

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

「做完再走、我是為了你好」　工地師傅曝10大慣老闆語錄

追劇看這些！大推《MOVING異能》　Disney+超強片單陪你過鬼月

逆轉！男領10萬竟有59張假鈔　女友認掉包：想買名牌不敢講

練習完美拿土耳其冰淇淋　老闆正經給出她定格傻眼

15KG胖柴犬「聽見打雷聲」　嚇到趴媽背上：保護偶QQ

50歲黃立成爆帶19歲嫩模回家！　女方PO運動片在他豪宅

張新成追星周杰倫合唱《妳聽得到》　合照.簽名GET：人生圓滿！

頂級香氛蠟燭藏高純度安毒　竹聯幫平堂操盤台加運毒！5人被逮

快訊／新莊婦爬上新月橋「獨坐橫柱」　見警救援狂吐苦水

公園見整片野菇！女當晚餐吞了中毒休克　吃的竟是「惹事毒菇」

Y字路口車禍！高雄左轉騎士擦撞右轉轎車　倒地遭輾爆頭拖行慘死

驚悚片！21歲妹酒駕開奧迪猛撞　行人噴飛「空中轉一圈」重摔命危

跟異性聊到笑嗨嗨！他炸醋意強上前女友　酒醒後悔31萬換免囚

網路愛情+高獲利投資攏係假　潮州警1天阻詐2案...保住民眾192萬

桃園龜山民宅清晨大火　爺孫受困！共生面罩建功

快訊／南投集集鎮里幹事遭追砍！中數刀驚喊：救命　驚悚畫面曝光

洗手台掉國道「躺中間車道」　貨車駕駛竟衝下車撿...驚險畫面曝

男客連點8杯飲料　闆娘超感動！監視器驚見他「狂自慰4小時」嚇壞

頂級香氛蠟燭藏高純度安毒　竹聯幫平堂操盤台加運毒！5人被逮

台籍毒梟妻「幫老公逃獄」砸大錢雇黑幫劫人　柬警：越獄恐關到死

蔡英文看到「監軍說」新聞標題就笑了　黃重諺笑：這外行話啦！

環保教育從小做起　嘉藥USR安南環境教育學堂開課

八二三戰役勝利65週年　蔡英文重申：落實國防改革、推動國防自主

侯友宜喊話「失智重症納長照」　衛福部公布時間表：早已納入

快訊／新莊婦爬上新月橋「獨坐橫柱」　見警救援狂吐苦水

【廣編】2023尚格酒業中秋嚴選珍藏佳禮！璀璨時光禮悅情誼

《赤血沙漠》實機畫面、官網公開　定調「開放世界冒險動作」

高爾夫妹想上車辣度破表 鄉民晃暈：怎麼都看不完

社會熱門新聞

他遭砍131刀喊「我快沒氣力」　女友錯失救人良機

許常德一路陪「幫陳盈潔洗圍巾」！曝車裡全嘔吐物

機車遭亂移收罰單！他火大檢舉整條街

裴祥泉遺囑官司　邱瓈寬二審獲繼承

21歲奧迪女酒駕撞擊行人命危！再撞小黃衝進騎樓

BMW逆向輾撞4騎士！駕駛是前議員辦公室主任

即／陳盈潔報到入監　教唆偽簽本票判囚3年2月

「若還能賺到錢」　許常德：陳盈潔一定還給債務人

萬華電影主題公園驚見3公尺黃金蟒　警消合力制伏

少將掰燒光花光2800萬現金　檢出招後全出現

即／貨車違規左轉！　21歲直行騎士慘死

「她爸爸不見了」7歲女童牽3歲妹進警所報案

桃園3兄妹待超商一整天！警得知4寶媽又懷孕通報社會局

陳盈潔體虛嘔吐　跳過看守所「直送女監」

更多熱門

相關新聞

3歲童受虐「全身是傷」　生母男友4萬交保

3歲童受虐「全身是傷」　生母男友4萬交保

去年一名3歲童，嚴重營養不良、遭生母及陳姓男友虐待，被打到腦出血重度昏迷瀕死，全身上下都是新舊大小傷痕，沒有一處完整皮膚，經彰基急救急救43天，終於拔掉呼吸器回到居住地新竹照護，陳男依重傷害罪羈押至今，日前因擔心阿嬤身體及兒子狀況，聲請具保停押，經法官訊問後，裁定以4萬元交保。

單顆漲5元　不二坊蛋黃酥中秋訂單已滿

單顆漲5元　不二坊蛋黃酥中秋訂單已滿

國道鐵塊噴出砸自小客　駕駛命大未受傷

國道鐵塊噴出砸自小客　駕駛命大未受傷

下班注意！西濱193.1K芳苑段火燒車

下班注意！西濱193.1K芳苑段火燒車

22歲學霸警去年警專畢業　今年就通過三等特考

22歲學霸警去年警專畢業　今年就通過三等特考

關鍵字：

彰化國道北斗膠帶血滴子

讀者迴響

熱門新聞

王陽明遭爆離婚倒數！　7年婚變蔡詩芸

玖壹壹春風爆熱戀「最正啦啦隊女神」

他遭砍131刀喊「我快沒氣力」　女友錯失救人良機

Yuri爆密戀過羽球國手王齊麟！

終於等到！超商咖啡飲品「買1送1」

她用1體位被撞到想吐！老公卻喊：A片都這樣演

《山道猴子》爆紅到大陸！　男主角經典上衣卻被換了

S2O Taiwan狂搖屁股！一線天比基尼妹找到了

許常德一路陪「幫陳盈潔洗圍巾」！曝車裡全嘔吐物

謝京穎「破尺度解放超兇上圍」

蔡詩芸媽媽把外孫女「富著養」！　超狂背景被起底

館長直播喊話　願下跪求郭柯侯合作

「處暑」6生肖有極強好運

機車遭亂移收罰單！他火大檢舉整條街

王陽明認了「沒吵一定是在騙人」！

更多

最夯影音

更多
李多慧變「綜藝咖」？　與籃籃搞笑嗨跳機械舞

李多慧變「綜藝咖」？　與籃籃搞笑嗨跳機械舞
外送箱拉鍊不小心掉了　騎士遇天使路人幫提醒

外送箱拉鍊不小心掉了　騎士遇天使路人幫提醒

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

潘瑋柏《好聲音》「椅子自己轉了？」　露口型WHAT網笑：原來是道具人

「做完再走、我是為了你好」　工地師傅曝10大慣老闆語錄

「做完再走、我是為了你好」　工地師傅曝10大慣老闆語錄

追劇看這些！大推《MOVING異能》　Disney+超強片單陪你過鬼月

追劇看這些！大推《MOVING異能》　Disney+超強片單陪你過鬼月

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面