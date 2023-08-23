洗手台掉國道「躺中間車道」　貨車駕駛竟衝下車撿...驚險畫面曝

記者唐詠絮／彰化報導

驚險！國道3號北上202.6K處快官路段，今天上午9點多路中出現一只大型塑膠洗手台，當時不少來往車輛駕駛見狀，緊急閃避，只見一輛小貨車從路肩慢慢倒車後，駕駛趕忙下車，冒險衝到路中間，將洗手台撿到車上，國道第七公路警察大隊據報後也到場處理，將調閱CCTV、ETC等相關影像追查，通知掉落物車主到案說明。

▲國道掉落塑膠洗手台，駕駛冒險撿拾。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲國道掉落塑膠洗手台，駕駛冒險撿拾。（圖／翻攝自記者爆料網）

國道掉落物無奇不有，有動物也有大型家具甚至也有電器用品，後方來車反應不及造成車禍事故，還得掏腰包花一大筆修車費，據國道七隊警方統計，彰化系統到烏日路段，今年從1月到8月，掉落物造成事故7件、掉落物通報排除113件。

這起案件發生在國道3號北向202.6公里，國道警方指出，小貨在中線車道造成掉落物（塑膠洗手台），駕駛隨後開往路肩再倒車，並下車進入車道將塑膠洗手台拖移至外側路肩。大隊接獲通報有掉落物即派遣邏車前往處理，將積極調閱CCTV、ETC等相關影像追查掉落物品之車輛，通知掉落物車主到案說明，並依道路交通管理處罰條例第30條舉發，可處新台幣3000至18000元罰鍰。

▲國道掉落塑膠洗手台，駕駛冒險撿拾。（圖／國道警方提供）

國道公路警察局第七公路警察大隊呼籲：用路人行車應注意車前狀況，保持行車安全距離，確保有足夠反應距離與時間；如裝載貨物應捆紮牢固及嚴密覆蓋，以免釀成事故；汽車行駛高速公路如遇掉落物應撥打1968專線，或通知警方協助排除，切勿自己進入車道，以免發生危險。

▲國道掉落塑膠洗手台。（圖／國道警方提供）