國道血滴子！4kg鐵塊噴出「插自小客擋風玻璃」　駕駛命大未受傷

記者唐詠絮／彰化報導

恐怖！一名女駕駛8月17日下午開車行經國道1號北上222.5K處，突然從遠方飛來一片長約30公分的鐵塊，砸進副駕駛座前擋風玻璃，擋風玻璃瞬間被砸破一個大洞，鐵塊還直接插在擋風玻璃上，所幸駕駛沒有受到波及。家人隨後將恐佈畫面PO網，希望能有附近車輛的行車記錄器資料可以提供肇事車輛的資訊，國道警方也將調閱相關畫面，釐清肇事經過及原因。

國道警方初步調查， 這起案件發生在8月17日下午3點9分許，台南一名蕭小姐開車要到台中，行經國道一號222.5公里處，一塊重約4公斤、長約30公分的鐵塊，突然從前方車輛脫落飛出，直接砸中副駕駛座前擋玻璃，所幸蕭女並未受傷，並且冷掙地穩住方向盤，讓車子持續往前行駛，並未釀成事故。

▲國道1號222.5K鐵片砸中自小客。（圖／翻攝自臉書／車禍事故肇責分析車禍調解群）

據了解，這片鐵狀物重約4公斤、長約30公分，還有鏽蝕及刮痕，疑似車子零件之一，目前國道警方已申請調閱CCTV影像及ETC門架影像，有關詳細肇事經過及原因由本大隊持續調查釐清中。

國道警方呼籲用路人行車前應將貨物捆紮牢固、嚴密覆蓋，勿超長超高超寬及超載，若發生掉落結果，將依處罰條例第30條規定處3000元至18000元罰鍰，若發生事故則有民事甚至刑事責任。

▲國道1號222.5K鐵片砸中自小客。（圖／翻攝自臉書／車禍事故肇責分析車禍調解群）

▲國道1號222.5K鐵片砸中自小客。（圖／翻攝自WoWtchout-地圖型行車影像分享平台）

▼國道1號222.5K鐵片砸中自小客。（圖／記者唐詠絮翻攝）