北市宣布「國高中職晚1周放寒假」　家長跳腳：機票已經買好了

▲台北市明年承辦全中運，賽事期間國高中職將停課4天，並在上學期末先行補課。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

台北市明年4月20日至4月25日將承辦全國中等學校運動會，北市教育局昨宣布，賽事期間北市國高中職將停課4天，但必須在明年1月23日至26日先行補課，也就是寒假會晚一周才放。消息公布讓不少家長跳腳，有家長說：「寒假出國機票都買好了！」也有家長抱怨，為什麼不中小學一起同步，對同時有國小和國高中生的家庭來說很困擾。

依據112學期學校行事曆，明年寒假原訂1月20日開始放假，北市教育局昨宣布，配合全中運賽事，北市高中職、國中生明年4月22日至25日停課4天，但必須提前在明年1月23日至26日補課，4天補課上的是下學期的課程。但補課停課範圍，不包括國小和特教學校學生。

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針對家長抱怨，台北市教育局副局長陳素慧今（22）日表示，考量明年全中運會使用的場地都是國高中學校和體育場館，並不會使用到國小場地，而參加選手也都是中學以上學生，相關賽事工作也都是中學以上老師和教練，為了將影響降到最低，才會將國小排除在外，畢竟提前補課必須要先放發教科書，能夠影響越少越好。

陳素慧說，教育局已經提前公布停課補課辦法，讓家長和學生預作準備，而這也是北市暌違12年再次承辦國內重要賽事，希望市民可以多多體諒、共襄盛舉。