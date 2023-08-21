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配合113年全中運賽事　北市高中職、國中生寒假晚1周才放

▲台北市政府大門。（圖／記者楊惠琪攝）

▲睽違12年，全國中等學校運動會明年再度由台北市承辦。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

台北市教育局今（21）日宣布，睽違12年，全國中等學校運動會明年再度由台北市承辦，將於明年4月20日至4月25日舉行，配合此項賽事，運動會期間北市公私立高中職、國中（不含國民小學及特教學校）停止上課，並調整於明年1月23日至1月26日補課，亦即北市所有高中職、國中生明年寒假會晚一周才放假。

依據112學期行事曆，明年寒假原訂1月20日開始放假，但台北市教育局今晚宣布，配合全中運賽事，明年4月22日至4月25日全市高中職、國中生停課，但必須提前在明年1月23日至1月26日補課，賽事期間，鼓勵學生進場觀賽。

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北市教育局指出，本屆賽事共規劃辦理22項競賽，包括必辦種類田徑、游泳、體操、桌球、羽球、網球、跆拳道、柔道、射箭、軟式網球、空手道、射擊、拳擊、角力、擊劍、輕艇、划船、自由車、木球、舉重，以及2項選辦種類武術、滑輪溜冰等。

北市府今舉行執行委員會第一次委員會議，由主任委員台北市長蔣萬安主持，並頒發執委會委員聘書給各縣市執行委員。113年全國中等學校運動會執行委員會下設秘書處，由北市教育局湯志民擔任秘書處主任，下轄6部26組，北市將動員各局處及學校籌辦賽事。

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