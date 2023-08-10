防新北餵藥案爭議　北市教育局宣布公幼全面加裝「工作記錄器」

▲北市教育局宣布將在公立幼兒園教室內全面裝設工作記錄器。（圖／台北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

喧騰一時的新北私幼餵藥疑雲，引發教學現場家長和老師互信爭議。台北市教育局長湯志民今（10日）宣布，將要求北市147所公立幼兒園在教室安裝工作記錄器（監視器），預計4年內全面完成裝設作業，但他強調不是為了監視教師教學情形，而是為了確保師生權益，僅在有爭議事件發生時才會調閱。

台北市教育局今（10日）舉行112學年度國小校長會議，湯志民在政策宣導時指出，目前北市公立幼兒園僅有約三成多的園所有裝設監視器，一旦發生爭議事件，因幼童口語表達問題，對事件釐清幫助有限，為了保障幼兒園教師與學童權益，將以4年為期程，編列2億元經費，在北市公幼園所教室內全面裝設工作記錄器。

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北市教育局副局長陳素慧補充說明，考量幼兒園不當管教事件，受限幼童口語表達能力，或可能受到大人問話引導，導致教師和家長間的衝突，從112學年度開始，會逐年推動要求所有公立幼兒園在教室內裝設工作記錄器，而且裝設等級比照托嬰中心，會有畫面與聲音。

陳素慧指出，工作記錄器裝設地點不只是公共空間，主要是以教室內部為主，同時也會衡量教室大小與學生人數規模，評估裝設數量，會落實每所公幼「班班都有記錄器」為原則。但她強調，裝設工作記錄器不是監督教師教學，而是協助記錄工作，只會在有需要調閱時使用，教育局也會擬訂相關調閱辦法，限制調閱者的身份與事由。