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中國被踢出「四大文明古國」？　出版社否認出錯：讀者理解有問題

▲▼歷史書籍將中國踢出四大文明古國行列。（圖／翻攝自抖音／新黃河）

▲歷史書籍將中國踢出四大文明古國行列。（圖／翻攝自抖音／新黃河）

記者林郁婷／綜合報導

大陸一名網友近日發現，北京師範大學出版社出版的歷史書籍中，中國竟然被踢出四大文明古國行列，讓他氣得發文抱怨，要求出版社必須出面解釋清楚。對此，北京師範大學出版社回應，這本書沒有明確提到四大文明古國，是讀者的理解有問題。

據《頂端新聞》報導，《世界上下五千年》為北京師範大學出版社2015年出版的書籍，其中內容提到「古埃及、古巴比倫、古印度及古希臘為人類初始文明的源頭」，在近日引發爭議。

有網友無法接受書中的說法，認為四大文明古國應是「古巴比倫、古埃及、古印度和古中國」，因而發文向北京師範大學出版社喊話，「為什麼你們把中國踢出了四大文明古國？難道這是新的研究成果嗎，還是你們有什麼不可告人的目的？必須給我說清楚，否則沒完」。

據了解，《世界上下五千年》目前在各大電商平台均有販售，屬於青少年兒童文學讀物，因此也讓不少人質疑，書中的說法很容易誤導孩童。

北京師範大學出版社員工表示，那部分的重點為講述世界其它文明興衰的過程，「內容應該是沒有太大問題，可能讀者存在一定的理解問題」，還有另一本《中華上下五千年》也是同時出版，主要講解中國歷史，兩本書是互相呼應的。

《世界上下五千年》的策劃編輯劉姓女子則指出，「這本書沒有提到任何有關四大文明古國的說法」，至於人類初始文明的起源，其實如今都還沒有定論，也是科學家們一直都在探索的課題，「這段時間，我們天天接到這樣的投訴，網上的說法有點太斷章取義了，對我們的聲譽造成極大的影響，之後將採取進一步措施」。

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