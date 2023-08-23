北韓衛星預計「通過沖繩上空」　日本全面戒備！不排除發警報

▲北韓24日將試射人工衛星。（圖為領導人金正恩視察飛彈試射／路透）

記者王佩翊／編譯

北韓22日單方面通知日本將會發射衛星，而根據日本政府的預測，該衛星屆時通過沖繩縣上空的可能性非常大，因此將提高警戒進行即時監視，同時做好萬全準備，必要時更將啟動「全國瞬時警報系統」（J-Alert）。

根據《日本放送協會》報導， 北韓22日通知日本海上保安廳稱，將於24日0時至31日0時發射人工衛星。對此，日本首相岸田文雄第一時間譴責表示，「只要是涉及彈道飛彈的發射技術，就算是發射人工衛星，也嚴重違反聯合國安全理事會的決議，是攸關我國人民的重大問題。」

岸田文雄也強調，將全程蒐集資訊並提高警戒監視，加強日美以及日美韓間的合作。

防衛省根據過去的經驗預測，屆時北韓所發射的衛星在飛行過程中很有可能會經過沖繩縣先島群島的上空。岸田文雄已對自衛隊發布「破壞裝置命令」，根據此命令，駐守在東海的神盾系統搭載艦與部署在沖繩縣宮古島、石垣島以及與那國島的地對空攔截導彈「愛國者三型防空飛彈」（PAC-3）也已提高警戒，一旦衛星在日本領土、領海落下，隨時準備將其擊毀。

另一方面，日本政府也表示，在24日至31日間，「全國瞬時警報系統」（J-Alert）將比平常加強運作，隨時都有可能發出避難警報。

北韓5月也曾對外公告，在5月31日至6月11日間發射衛星，不過發射計畫第一天就宣告失敗。