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謎片真實上演！女上司連發18禁爆乳照色誘男下屬　女友在旁看崩潰

謎片真實上演！女上司連發18禁爆乳照色誘男下屬，女友在旁陪看韓劇已崩潰。（示意圖）

▲謎片真實上演！女上司連發18禁爆乳照色誘男下屬，女友在旁陪看韓劇已崩潰。（示意圖）

圖文／鏡周刊

韓國一名女網友表示，日前她和男友一起看韓劇，但過不久男友的手機收到女上司傳來的訊息，不過這名女上司不是傳送工作事項，竟然是連發18禁露乳照，讓女網友相當崩潰。

據南韓《NEWS 1》報導，這名女網友說，日前她在休假的最後一天，和男友一起享受兩人時光，兩人在家一起看韓劇。但就在晚上11點30分，男友的40歲女上司發來訊息，男友一開始並沒有理會，過了20多分鐘後，女上司又發來一則訊息，這時男友才打開手機看簡訊。

沒想到一打開簡訊，竟然發現是女上司傳來超級18禁的巨乳照，甚至第二張照片還有極富性暗示的動作，不過女上司並沒有寫下任何文字。但過了3分鐘後，這名女上司傳訊對男子說：「啊，你是某某嗎？對不起，我傳錯了，拜託請你趕快刪除，我現在真的超級不好意思。」

謎片真實上演！女上司連發18禁爆乳照色誘男下屬　女友在旁陪看韓劇已崩潰

據女網友描述，男子看到照片後直呼：「這個瘋女人！」之後就和女上司通電話，並質問女上司為何要寄這些照片，並要求女上司趕快收回這些照片，而女上司則是不斷地說「對不起」。雖然男子表明和這名女上司沒有任何關係，但女網友也一度懷疑，就算女上司第一次寄照片誤發給男友，為什麼20分鐘後，女上司沒有發現誤寄，又再度發給男友照片，讓她感覺「案情並不單純」。

報導指出，女網友事後將相關照片發布在網路上，並敘說這段故事，隨即引發眾多網友熱議，網友們紛紛直呼：「這女上司太誇張了！」、「女上司誘惑的謎片情節真實上演。」另外也有一部分網友提出「陰謀論」，揣測男友與女上司，搞不好真的早就發展出不正常關係。

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